Zurücklehnen und genießen!

Es war ein Mammut-Projekt, das sich die Krefelder auf die Brust geschrieben haben. Das Beste vom Besten der vergangenen Europa-Tournee herauszusuchen, zu filtern und das Endprodukt dennoch wie aus einem Guss erklingen zu lassen. Doch im Grunde genommen haben das die BLIND GUARDIAN-Jungs vorbildlich geschafft, denn Live-Rundling Nummer drei ihrer Diskographie ist eine Sternstunde in Sachen Live-Album-Darbietung.

So pickten sich die Krefelder aus vielen Monaten voller Hits, Euphoriewellen, Hymnen und frenetischer Zuschauerreaktionen nun die Rosinen heraus, bannten diese auf drei CDs und veröffentlichen "Live Beyond The Spheres" – ein Live-Bollwerk, das BLIND GUARDIAN nicht nur in Perfektion zeigt, sondern auch jene Begeisterungsstürme der Zuschauer bestens einfing, mit denen Hansi und Co Abend für Abend bestens umzugehen wussten.

Spätestens hier – wenn nicht sogar schon vorher auf selbiger Europe-Tournee – fällt auf, dass das zunächst etwas sperrig empfundenen "Beyond The Red Mirror"-Album nicht nur sehr gut ankam, sondern sich die einzelnen Songs auch perfekt zwischen die obligatorischen Gassenhauer mischen und den Rahmen von denkwürdigen Shows in den letzten zwei Jahren bildete. 'The Ninth Wave' und 'Twilight Of The Gods' sind nur zwei Stücke, die hervorragend ankamen, mit sehr viel Neugierde empfangen und mit noch mehr Applaus dann entlassen wurden.

Verständlich ist auch, dass einfach gewisse Evergreens nicht fehlen dürfen. Und eine Band wie BLIND GUARDIAN war diesbezüglich in den letzten knapp 30 Jahren nicht gerade geizig. So ist es durchaus verständlich, dass man das Unterfangen Live-Output auf drei CDs ausgeweitet hat, um sowohl Fans des neueren Datums als auch alteingesessene Fantasy-Fanatiker gleichermaßen zufrieden zu stimmen. Und selbst bei sechs Live-CDs würde es immernoch irgendwelche Meckerköppe geben.

So, wie es BLIND GUARDIAN vorliegend gemacht war, ist das schon absolut in Ordnung – Qualitativ auf äußerst hohem Niveau, die Begeisterung der Zuschauer wird perfekt wiedergegeben und fließt in einem durch, sodass man glauben könnte, man habe es mit einer zusammenhängenden Show zu tun. Die Band per se macht natürlich auch einen hervorragenden Job, doch anderes ist man von den Krefeldern aufgrund ihrer schillernden Geschichte auch nicht gewohnt. Und ein Blick auf die Songauswahl zeigt, dass man sich durchaus in den Allerwertesten kneifen könnte, wenn man die letzten zwei Jahre im dunklen Kämmerlein verbracht und nicht die eine oder andere Show gesehen hat. Doch selbst für diese Kategorie Mensch gibt es etwas passendes: "Live Beyond The Spheres" und bitteschön!