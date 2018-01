No One Loves You

Ein dringender Fall für die SMASHING PUMPKINS-Gemeinde

Billy Corgan hat zwar jüngst angekündigt, mit seinem alten Team wieder ins Studio zu marschieren, doch eingeschworenen SMASHING PUMPKINS-Fans dürfte die zähe Reunion langsam aber sicher auf den Keks gehen, wweil musikalisch bislang nicht viel Zählbares dabei herumgekommen ist. Was bleibt also, als sich erneut Alternativen für seine Faves zu suchen und zu schauen, was der Indie-Markt in diesem Segment alles hergibt? Mein Tipp daher: Einfach mal die neue Scheibe der Atlanta-Newcomer von BLIS. anhören. Das Debüt des jungen Trios beginnt zwar relativ verhalten, entwickelt sich aber in kürzester Zeit zu einem explosiven Gemisch aus eigensinnigen (PUMPKINS-typischen) Alterna-Prog-Arrangements, feinen Grunge-Grooves, emotionalen Achterbahnfahrten und wunderschönen Melodien - und das wohlgemerkt in einem völlig unabhängigen Setting, das BLIS. ganz und gar für sich alleine gepachtet hat!

"No One Loves You" beinhaltet reihenweise zauberhafte Momente, angefangen bei den starken Bridges in Numern wie 'Pathetic' und 'Lost Boy', die wenig überraschend in einen eruptiven Refrain übergehen, über die kurzen introvertierten, fast schon melancholischen Passagen in Stücken wie 'Dumb' und 'Broken' (bei RADIOHEAD würde man sich daran nicht satthören können!) bis hin zu grundsätzlich schlichten, in sich aber doch detailreichen Kompositionen wie 'Home' und 'Stale Smoke', die ebenfalls zu den durchgängigen Highlights des Albums zu zählen sind. Die Platte rockt, sie bewegt, und sie demonstriert erneut, wie viel Talent derzeit im Indie-Rock-Sektor schlummert und nur darauf wartet, endlich entdeckt zu werden.

BLIS. ist eine ganz heiße Nummer - und "No One Loves You" ein Album, das sich der Perfektion nicht nur schleichend, sondern sehr offensiv nähert!

Anspieltipps: Servant, Old Man, Christian Girls, Lost Boy