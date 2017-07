Eine Legende trumpft auf - leider nur zehn Minuten lang!

Dass die potenzielle Zielgruppe von BLISTERHEAD teilweise noch den Kindergarten besucht hat, als die Schweden ihren ersten kleineren Durchbruch feiern durften, ist sicherlich kein Hindernis, pünktlich zum 20-jährigen Bandjubiläum der Punk-Rock-Party der Skandinavier beizuwohnen. Die Feierlichkeiten sind zwar zeitlich begrenzt, da die Band lediglich eine knapp 10-minütige EP veröffentlicht hat, doch die hier vertretenen zehn Stücke dokumentieren ein weiteres Mal, wie viel Stimmung man mit drei schlichten Akkorden machen kann.



BLISTERHEAD ist nämlich so etwas wie der Querschnitt der Punk-Rock-Geschichte. Flockige RAMONES-Gitarren entdeckt man bei den Herrschaften ebenso wie ein bisschen 1977-Feeling oder einen kurzen Tribut an die Surf-Punk-Truppen aus Kalifornien. Und wohlgemerkt sammelt man diese Eindrücke in gerade mal vier schmalen Songs, die "Border Control" in ein sehr, sehr kurzes, aber dennoch absolut lohnenswertes Kleinod verwandeln, mit dem die Band ihren Stellenwert für den europäischen Punk-Rock-Underground noch einmal nachhaltig belegt.



Trotzdem soll sich die Truppe nun nicht auf diesem Lob ausruhen und im besten Fall noch in diesem Jahr neues Material nachschießen. Die EP macht's vor, etwas mehr Stoff wäre als Stimmungsaufheller aber noch effektiver - auch wenn alle vier Stücke von "Border Control" riesigen Spaß machen!



Anspieltipps: Valley Of The Dead, Blood On Your Face