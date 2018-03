Americana für die Seele

Alben wie "Wild & Reckless" sind Herz und Seele der traditionellen amerikanischen Rockmusik. Aufgepeppelt mit zahlreichen Country- und Folk-Elementen kredenzt BLITZEN TRAPPER auch auf dem aktuellen Werk herrliche Melodien, wunderschöne Harmonien, tolle Akustik-Settings und eine Menge Lagerfeuerromantik und etabliert sich spätestens jetzt als einer der Branchenführer auf dem sehr breit gestreuten Americana-Ozean.

"Wild & Reckless" lebt vor allem vom poetischen Feeling, von den stillen und manchmal auch sehr lebendigen Emotionen und schließlich auch von den soulig angehauchten Rocksongs, die gerade zum Ende hin noch einmal richtig Schwung aufnehmen. Die Platte findet eine sehr angenehme Balance zwischen beschwingten Grooves und Springsteen-tauglichen Balladen, erinnert mitunter an die eindringlicheren Poesiestreifen aus dem Hause Bob Dylan, kommt dann aber wieder schnell zum belebten Folk/Country-Mix zurück, der die Band auch in hiesigen Breitengraden schon bekannt gemacht hat.

BLITZEN TRAPPER besteht seit knapp zwei Dekaden, und das Sextett arbeitet seither kontinuierlich als perfekt abgestimmtes Team, das sich nicht von Erwartungen, sondern schon seit Jahren vom eigenen Feeling leiten lässt. Und dieses Feeling könnte einen kaum stimmigeren Spiegel finden als dieses wunderschöne neue Album. Relaxt, cool, emotional und bewegend - das sind die führenden Attribute, die man mit "Wild & Reckless" in Verbindung bringen muss. Und das sind dementsprechend auch die Qualitäten, die den neuen BLITZEN TRAPPER-Release so besonders hörenswert machen. Absolut empfehlenswert, diese Platte!

Anspieltipps: Wild And Reckless, Joanna, Baby Won't You Turn On Me