Erneut hochwertiger Stoff der britischen Legende<br />

Fünf Jahre hat sich das britische Szene-Urgestein BLITZKRIEG erneut Zeit genommen um der Fanschar mit neuem Material die Ehre zu erweisen. Daran hat man sich als solcher ebenso gewöhnt, wie an die Tatsache, dass Brian Ross seit dem letzten Album neue Mitstreiter rekrutieren musste.



Mit dem auch bei AVENGER aktiven Huw Holding am Bass und Drummer Matt Graham ist die Rhythmus-Fraktion komplett neu besetzt, wie schon auf dem letzten Album "Back From Hell" wird der legendäre Frontmann momentan von seinem Sohnemann Alan und dem seit über 15 Jahren schon in Diensten von BLITZKRIEG stehenden Klampfer Ken Johnson an den Sechssaitigen unterstützt.



An Neuheiten gibt es weiters zu vermelden, dass sich Alan auch als Sänger versuchen darf. Das macht er sogar sehr ordentlich, denn nicht zuletzt durch seine, zwar von der Stimmfarbe her durchaus der des Papas ähnlichen, aber doch deutlich sanftmütigere Gesangsstimme wird das melodische 'Without You' zur gefühlvollsten und melodielastigsten Nummer von "Judge Not!".



Dass auf dieser Scheibe ausnahmslos Songs in feinster BLITZKRIEG-Art zu hören sind, ist dagegen alles andere als neu, bereitet dem NWOBHM-Fetischisten aber ohnehin immer wieder aufs Neue Freude. Vor allem, wenn es wie auf dieser Scheibe, jede Menge auf Anhieb einprägsame Songs zu hören gibt, die obendrein noch überaus abwechslungsreich ausgefallen sind und für kurzweiliges Hörvergnügen sorgen.



Dazu tragen heftige Up-Tempo-Geräte wie der sozialkritische Opener 'Who is Blind', das mächtige 'Angels Or Demons' sowie das bereits im letzten Dezember vorab als Single veröffentlichte, fulminant lospreschende 'Reign Of Fire‘ und das als B-Single der 7''-Vinyl-Version davon verwendete 'Judge Not Lest You Yourself Be Judged' ebenso bei, wie das bereits erwähnte, vergleichsweise ruhige Beziehungsepos. Von jeglichen Einflüssen unbeschadet geblieben ist nach mittlerweile fast 40 Jahren im Business Brians Stimme.



Die kommt in den hurtigen Tracks überaus erhaben aus den Boxen, entfaltet aber immer noch in eher gemächlicheren, tonnenschweren Passagen ihre intensivste Wirkung. Allen voran im diesbezüglich schlicht perfekt passenden 'Falling Into Darkness', wobei hinzuzufügen ist, dass er darin besungene Dorian Gray sich die Stimmbänder des Brian Ross längst zu eigen gemacht haben dürfte.



Schließlich klingt der Gesang im hingebungsvoll intonierten 'Forever Is A Long Time' überraschend unverbraucht, ja geradezu juvenil und erweist sich selbst in der eher stumpf-stampfend Publikums-Hommage 'Loud And Proud' als Rettungsanker vor dem drohenden Plattitüden-Abhang. Respekt, Mr. Ross! Der gebührt selbstredend aber auch seiner Kollegenschaft, denn "Judge Not!" ist zu einem in Summe überaus gelungenen Album geworden.