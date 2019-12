Kann man noch mehr gute Laune haben?

So viel Fröhlichkeit in so kurzer Zeit: Bei BLOMST ist nicht nur das Hippie-Gen fest verankert, sondern auch eine unnachahmlich aufbereitete Vorliebe für heimische Pop-Acts wie ABBA, die in Kombination mit den beschwingten Garage-Rock-Sounds der neuen Scheibe für eine schier unendliche Traube an heiteren Momenten sorgt. Diese sind wiederum so ansteckend, dass es sich leicht darüber hinwegsehen lässt, dass der Pop-Appeal des neuen Materials dem manchmal vorwiegend punkigen Spirit des Materials überlegen ist.

"Blomst, IL" ist das Zeitzeugnis einer Kapelle, die sich die Unbeschwertheit der 60s und 70s zum verantwortlichen Rezept herangezogen hat, die von den B-52's mindestens genau so viel gelernt hat wie von den Psychobilly-Truppen aus der skandinavischen Heimatzone, die aber nichtsdestotrotz einen Schuss Moderne in die neuen Stücke eingespritzt hat, damit der Bezug zum Hier und Jetzt erhalten bleibt. Das Resultat ist hervorragend, die Stimmung mitreißend, die Rhythmen gehen sofort in Mark und Bein, und wenn das Blut schließlich auch noch in Wallung gebracht wird, weil die Damen und Herren an Adrenalin nicht sparen, erlebt man sich selbst in hektischer Tanzbewegung ob der wirklich coolen Stücke, die BLOMST hier verewigt hat.

Diese Scheibe ist eine von jenen, zu denen gar nicht viel gesagt und geschrieben werden muss, sondern die einfach offensiv Bewegung einfordern. 'Sofort!' heißt hier das Kommando und der klare Appell an Liebhaber schwedischen Garage Rocks, bevor es mal wieder zu spät ist und man anderweitig von der neuen Revolution zu hören bekommt. Diese positive Attitüde kann einfach nicht verborgen bleiben!