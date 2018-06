Ordentlicher Death Metal... das war's dann aber auch schon!

Obschon BLOOD AND BRUTALITY im Laufe der vergangenen Dekade häufig Material aufgezeichnet hat, ist die Band mehr oder weniger nur ein Teilzeitprojekt, da man sich bislang selten veranlasst sah, auch mal über die volle Distanz zu gehen. Auch der aktuelle Release ist lediglich ein Shortplay, der dazu auch noch relativ zerfahren strukturiert ist und somit auch nur leicht am tatsächlichen Potenzial der Band kratzt. Denn wie halbwegs melodische Nummern wie 'Dark Omen Arise' und 'Reduced To Ash' beweisen, steckt definitiv einiges hinter dieser Old-School-Kapelle - nur eben bleibt das Problem, dass BLOOD AND BRUTALITY auf "Decor Macabre" nicht immer das Optimum abruft.

Vor allem der Mittelteil mit dem instrumentalen 'Erosion of Time' und dem unspektakulären 'Bound In Flesh' ist inhaltlich verzichtbar und recht langweilig, was sich beim knapperen Umfang einer EP dann auch radikaler auswirkt als auf einer vollständigen LP. Aber das sollte die Band wohl selbst am besten wissen. "Decor Macabre" wirkt infolge dessen auch irgendwie halbfertig, bringt zwar ein paar anständige Ideen auf die Tapete, ist als Bewerbungsgrundlage aber doch eine Spur zu dünn. Zumindest wenn BLOOD AND BRUTALITY irgendwann auch mal aus der lokalen Szene Alabamas ausbrechen möchte ...