Hier schlummert so viel Energie...

Mit ihrer Mischung aus verschiedensten Core-Elementen und hysterisch ausgetragenem Pop Punk haben Karina Ljone und ihre Mannschaft bei BLOOD COMMAND in der Vergangenheit schon häufiger für Furore gesorgt. Im Vergleich zu ähnlich gearteten Acts wwie PARAMORE geht die Truppe auf Bergen nämlich noch ein Stück weiter, fährt hier und dort einen extremeren Sound und reizt das Spiel mit der Dynamik gerade in den explosiveren Stücken voll und ganz aus - so zumindest auf "Cult Drugs", dem neuen Album des nordischen Quartetts.

Bevor die Band jedoch richtig heiß läuft, gilt es in 'CTRL+ALT+DEL' noch ein paar kurze Aufwärmübungen zu überstehen, die jedoch nur dem höheren Zweck dienen, die Stimme der Sängerin zu ölen und den Fan in Sicherheit zu wiegen. Denn im Anschluss lässt die Band keine Gelegenheit aus, Eruptionen zu initiieren, Hooklines zu streuen und mit einer souveränen, abwechslungsreichen Darbietung den eigenen Standpunkt noch einmal deutlich klarzumachen. Und der lautet: Energie über alles.

Tatsächlich gibt es in diesem Segment wenige Acts, die mit so viel Power und Leidenschaft bei der Sache sind, dass man die geringfügigen Bezüge zum Pop-Business komplett vernachlässigen kann. Die Frontdame klingt zwar hin und wieder wie Cindy Lauper auf Speed, und die Melodien haben gelegentlich auch etwas Massentaugliches, doch wenn im nächsten Moment eine dicke Gitarrenfront den wohligen Schlummer durchbricht und für kurze Zeit der Punk losbricht, vrschwendet man keine Gedanken mehr daran, ob die Zielgruppe nun zum Mainstream gehören könnte oder nicht. Warum auch?

Die zehn neuen Song sind auf alle Fälle wieder eine Bereicherung für das Genre und eine dicke Bestätigung für BLOOD COMMAND, mit wildem, phasenweise fast hektischem Songwriting ins Schwarze zu treffen. Definitiv wird hier einiges abgehen, wenn die Band ihr neues Material live präsenieren wird.

Anspieltipps: Nervous Laughter, You Can't Sit With Us, (The World Covered) In Purple Shrouds