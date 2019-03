Eine großartige Tributeband bringt Quorthons Erbe auf die Bühnen und erhält es am Leben.

Tribute-Bands sind in der Metalszene ja dieser Tage durchaus ein umstrittenes Phänomen, weil mancher durchaus kritisch anmerkt, dass im Untergrund kreative Bands mit eigenen Songs oft vor leeren Hütten spielen und kaum mehr einen Gig angeboten bekommen, während so manche Band, die sich das Repertoire von AC/DC, IRON MAIDEN oder JUDAS PRIEST draufgepackt hat, mittlere Clubs im Handumdrehen voll bekommt. Diese Kritik ist nicht unbedingt immer unberechtigt, und daher soll es hier auch darum gehen, warum der Fall bei BLOOD FIRE DEATH ein wenig anderes liegt: Nun, zu allererst deshalb, weil es sich bei BATHORY schon zu Lebzeiten Quorthons nicht um einen absoluten Megaseller gehandelt hat, sondern primär um die Herzensangelegenheit einer kleinen aber feinen Schar hingebungsvoller Fans. Damit sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, denn man kann der badischen Tributeband zu jeder Zeit abnehmen, dass es sich hier um eine Band handelt, die allein des Herzbluts und der Hingabe an die Musik wegen diese unsterblichen Songs auf die Bühne bringt, denn - ganz ehrlich - reich wird man sicherlich nicht damit, dass man zu sechst alle zwei Monate in einem kleinen Club dem großen Quorthon die Ehre erweist. Auch Black Mark Produktions, die Verwalter von Quorthons Nachlass haben sich davon überzeugt, dass BLOOD FIRE DEATH ein würdiger Tribut ist und der Band ihren Segen gegeben.

Genau darum geht es dann auch auf dieser wunderschönen, in Eigenregie veröffentlichten DVD, die erstmals am kommendem Freitag, dem 22.03.2019 im Rahmen einer Releaseparty in Bruchsal unter die Leute gebracht werden wird: Es wird des leider viel zu früh von uns genommenen Quorthons gedacht und zwar in Form zweier Livesets, die am 14.05.2016 in der Festung zu Bitterfeld professionell mitgeschnitten wurden. Der erste Teil der DVD widmet sich hierbei einem gut 75-minütigen Akustikset, während der zweite Teil gut anderthalb Stunden lang mit voller elektrifizierter Macht das Oeuvre BATHORYs feiert. Die Setlists überschneiden sich hierbei zu einem guten Teil, doch einerseits weichen sie in einigen Songs durchaus ab, und zum anderen unterscheiden sich die akustischen Versionen von den Stücken im vollen Sound so stark, dass es nicht nur berechtigt, sondern wirklich spannend und bereichernd ist, beide Versionen bewundern zu dürfen. Gerade im akustischen Set kann das Sextett auch kreativ brillieren, weil sich die Stücke sowohl in Sachen Ausstrahlung als auch bei den Arrangements nennenswert von den Originalen unterscheiden und den Kompositionen ganz andere Facetten entlocken, ohne dabei den BATHORY-Spirit aus dem Auge zu verlieren. Faszinierend ist hierbei, dass die Band im Akustikset gerade nicht dominant auf die Balladen setzt, sondern sich auch an Stücke heran wagt, die auf den ersten Blick erst einmal nicht hierfür prädestiniert erscheinen mögen, was teilweise zu einem höchst progressiven Erlebnis wird. So etwa werden das doomig-epische 'Father To Son' oder pechschwarze Vorlagen wie 'Born For Burning', 'Reaper' und 'Woman Of Dark Desires' zu völlig neu anmutenden Songs, die teilweise durchaus folkig und beschwingt, oder auch mal gruftig-morbide mit Nick-Cave-Touch und mit abgedrehtem Säbeltanz-Flair aus den Boxen grooven. Dazu kommen mit 'Song To Hall Up High', 'Ring Of Gold' und den ausladenden Epen 'The Woodwoman' oder 'The Lake' aber natürlich auch Songs, bei denen akustische Interpretationen bereits in den Originalen angelegt sind.

Wer sich nun vor zu viel Kreativität und Eigenständigkeit fürchtet, und wer BATHORY lieber so erleben möchte, wie Quorthon die Songs ersonnen und auf Platte gebannt hat, der mag durchatmen, denn genau dieses Begehren wird auf der zweiten DVD schließlich voll und ganz befriedigt. Im regulären anderthalbstündigen Set kredenzen uns die Jungs von BLOOD FIRE DEATH nämlich einen wurdebaren Trip durch alle schwarzen wie nordischen Phasen des Schaffens der Metal-Legende aus Schweden, und zwar in wirklich perfekter Manier. Da ich bereits viermal die Ehre hatte, die Band live bewundern zu dürfen, kann ich berichten, dass es wirklich beeindruckend ist, mit wie viel Liebe zum Detail und mit welcher instrumentalen Klasse die Jungs Quorthons Songs live in Szene setzen. Hier stimmt einfach alles, von den epischen Keyboards über die filigranen mehrstimmigen Gitarrenarrangements bis hin zum sechsstimmigen Chorgesang, der eben nicht vom Band kommt, sondern auch mal a cappella live vorgetragen werden kann. Genau das fängt die vorliegende DVD perfekt ein, und zwar völlig egal, ob überirdische Epik zelebriert wird, wie beim eröffnenden 'Twilight Of The Gods', dem marschierenden Doomster 'Under The Runes', bei 'One Rode To Asa Bay', der größten BATHORY-Hymne überhaupt, oder beim erhabenen Hinausschmeißer 'The Lake'; Frontmann Marcel klingt zwar einen Tick klarer als Meister Quorthon es tat, aber dennoch fängt er das Timbre und den Duktus des Schweden sehr gut ein und bringt die Stücke lebendig und emotional herüber. Doch nicht nur das epische Material, sondern auch die frühen Black-Metal-Klassiker wie 'Enter The Eternal Fire', 'Reaper', 'War', 'Sacrifice' und natürlich 'Woman Of Dark Desires' kommen voll auf den Punkt, auch wenn sie etwas sauberer gezockt sind als die Aufnahmen der Jahre 1984-1987. Und dass eine Band, auf deren Banner BLOOD FIRE DEATH geschrieben steht, natürlich auch und gerade die Klassiker 'Blood Fire Death' und 'A Fine Day To Die' besonders ergreifend und beeindruckend auf die Bühne bringt, ist hier schon fast selbstverständlich.

Ja, was bleibt zu sagen? Natürlich kommen hier und da auch die Bewahrer der Wahrhaftigkeit auf den Plan und philosophieren darüber, ob man BATHORY überhaupt covern darf, ob Quorthon, der zu Lebzeiten nie mehr live auftreten wollte, sein Placet geben würde, und ob es angemessen ist, das Schaffen BATHORYs ohne Szenebrimborium, ohne Klischees und ohne Schnickschnack auf die Bühne zu bringen, einfach als das, was es ist, nämlich als großartige, einzigartige und ergreifende Musik eines unsterblichen Vorbilds. Nun, man mag darüber geteilter Meinung sein, keine Frage, aber ich schlage mich hier ganz klar auf die Seite der Band. Wer live dabei war, wird es bestätigen können: Es wäre unglaublich schade darum, wenn Hymnen wie eben 'One Rode To Asa Bay' oder 'A Fine Day To Die' niemals mehr live erklingen würden, wenn man diese niemals mehr im kleinen Kreis mit gleichgesinnten Fans und Musikern aus vollem Herzen live abfeiern, anfeuern, zelebrieren könnte. Dafür, dass die Jungs von BLOOD FIRE DEATH solche Events ermöglichen, dafür, dass sie die Musik Quorthons am Leben halten und auf die Bühnen bringen, dafür bin ich ihnen unheimlich dankbar. Daher freut es mich riesig, dass es nun auch eine DVD hierzu gibt, die das Erlebnis nach Hause bringt.



Wer Zeit hat, sollte sich also das Event am Freitag nicht entgehen lassen und dort eines der DVD-Sets mitnehmen. Sollte das Konzert schon vorbei sein, wenn ihr diese Rezension lest, dann hindert euch auch nichts daran, die Band auf ihrer Homepage zu besuchen, die zahlreichen Hör- und Sichtproben zu begutachten, und vielleicht auch die DVD zu bestellen oder nach weiteren Gigs Ausschau zu halten: https://www.bloodfiredeath.de/

Anmerkung: In der Songliste links sind die beiden Teile als separate Disks gelistet, obwohl das gesamte Material auf einer DVD enthalten ist. Dies geschieht aus Gründen der Übersichtlichkeit, damit direkt sichtbar ist, welche Songs im akustischen Set und welche Songs im eingestöpselten Set enthalten sind. Es handelt sich um eine DVD, wenn auch zunächst als Doppel-DVD geplant. Da am Ende das Material ohne Qualitätsverlust doch auf eine DVD gepasst hat, kann die Band die so ersparten Kosten nun an die Fans durch einen günstigeren Verkaufspreis weitergeben und euch zudem davor bewahren, vom Sofa aufstehen zu müssen, um die DVD zu wechseln.