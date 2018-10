Das eigenwillige 2x2 von BLOOD MOON HYSTERIA

Eigentlich schade, dass BLOOD MOON HYSTERIA auch auf der neuen EP nicht das definitiv vorhandene Potenzial abruft. Die vier Songs sind eine recht turbulente Achterbahnfahrt zwischen sphärischem Black Metal und relativ nüchternem Todesblei, die eigentlich nur dann Glanzpunkte setzen kann, wenn sich die beiden Norweger auf ihre epischen Inhalte konzentrieren. Schade nur, dass dies lediglich bei der Hälfte der Kompositionen wirklich der Fall ist.

Im Grunde genommen müsste man "My Sacrifice" nämlich in die beiden 'Deception'-Nummern und den etwas lästigeren Überhang trennen. Denn das relativ monotone Titelstück und das langatmige 'Towards The Abyss' sind verzichtbare Annäherungen an den etwas doomigeren Death Metal, die inhaltlich keine Akzente setzen, aber auch bei der lustlos anmutenden Performance Minuspunkte einfahren. Warum macht die Band so etwas überhaupt, wo sie doch an anderer Stelle Qualitäten zeigt, für die sie ein richtig dickes Lob verdient hat?

Vor allem der erste 'Deception'-Track zeichnet sich nämlich als monumentales, post-metallisches Finsterstück aus, mit dem BLOOD MOON HYSTERIA die gesamte Dark-Metal-Zuhörerschaft auf ihre Seite ziehen kann. Und auch der zweite Part gefällt mit seinem eindringlichen Leitriff und einer wesentlich motivierteren Darbietung, die schließlich die Frage aufwirft, warum ein solches Gefälle grundsätzlich möglich ist. Die Frage kann die Band wahrscheinlich nur selbst beantworten, allerdings nicht auf dieser doch durchwachsenen EP.

"My Sacrifice" zeigt zwei unterschiedliche Gesichter, von denen eines wesentlich liebsamer ist als das traurige, langatmige Antlitz in den beiden genannten Nummern. Beim nächsten Mal vielleicht etwas fokussierter vorgehen - dann überzeugt man auch den kritischen Rezensenten.

Anspieltipp: Deception