Schwedentod ohne nennenswerte Ereignisse

Nichts Neues bei BLOOD OF SEKLUSION: Die Italiener huldigen auch auf ihrem zweiten Album dem klassischen, derben Elchtod und motzen ihre wütenden Parolen mit einigen rauen Hardcore-Grooves auf. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt, denn wirklich viel passiert auf "Servants Of Chaos" ansonsten nicht. Schlimm? Nun, das liegt sicherlich im Auge des Betrachters. Aber ich wage mal zu behaupten, dass Freunde der skandinavischen Originale auch weiterhin lieber auf ihre alten Schmuckstücke zurückgreifen werden. Denn BLOOD OF SEKLUSION ist nicht nur eine Klasse schwächer als GRAVE, UNLEASHED und ENTOMBED, sondern beim Songwriting auch weniger variabel als die offenkundigen Vorbilder. Punkt!

Wer aber dennoch nicht genug von ständigen Uffta-Beats, basslastigen Grooves, derbem, zumeist flottem Geprügel und aggressivem Gebell der Standardsorte bekommen kann, wird natürlich nicht daran gehindert, sich den neuen Longplayer dieser italienischen Old-School-Brigade zu angeln. Und vielleicht wird der- oder diejenige ja mehr Spaß an Nummern wie 'Willie Pete', 'First Blood' und 'Amen' haben, die sicherlich zu den stärkeren Tracks von "Servants Of Chaos" gehören.

Aber bleiben wir einfach realistisch: BLOOD OF SEKLUSION wird mit diesen zumeist durchschnittlichen Kompositionen nicht zum Erfolg kommen. Die Konkurrenz ist viel zu stark, sie zeigt mehr Leidenschaft und sie beschränkt sich in den häufigsten Fällen auch nicht dadurch, einfach nur bekannten Stoff nachzuahmen. Und genau diese Qualitäten haben die Italiener scheinbar immer noch nicht für wichtig genug befunden, so dass auch der zweite Release zur Keategorie der verzichtbaren Werke einsortiert wird.