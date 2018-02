Digitale Single - besser als der bisher veröffentlichte Stoff

Einen kleinen Erfolg erzielen diese Finnen schon bei der alles andere als leichten Kategorisierung des eigenen Baandsounds. BLOOD REGION wähnte sich in der Vergangenheit zwar schon landestypisch im Bereich der Trolle und Waldelfen, doch der Pagan-Einschlag, den die Band auf ihrem letzten Album noch forcierte, hat man angesichts des mangelnden Erfolgs und der zugegebenermaßen wenig brauchbaren Materie auch schnell wieder verworfen.



In einem neuen Anlauf haben die Herren nun einen Tribute-Beitrag für all diejenigen Kriegsveteranen verfasst, die tagein, tagaus ihr Leben im Kampf riskieren bzw. dort schwer verwundet oder sogar komplett unschädlich gemacht worden sind. Und auch wenn sich die Textbausteine von 'The Veteran' lesen wie ein Auszug aus dem Buch der Klischees, muss man BLOOD REGION attestieren, dass ihr neuer Beitrag durchaus ein brauchbarer ist und Hoffnungen weckt, dass man auf dem bald anstehenden neuen Werk endlich in die Spur kommt.



Insofern: Schnell nachlegen und die Eindrücke wahren - denn 'The Veteran' ist weitaus besser als das, was die Finnen bis dato in die Umlaufbahnen geschossen haben!