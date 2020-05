Überzeugender Einstand, leider auf ungünstige Tonträger beschränkt.

BLOOD STAR ist das neueste Projekt von VISIGOTH-Gitarrist Jamison Palmer. Anders als bei seiner Hauptband hat er für seine EP "The Fear" aber eine Sängerin mit an Deck, Madeline Smith. Frisch bei Shadow Kingdom Records untergekommen, soll dieses Scheibchen ein Appetizer auf ein kommendes Album sein. Enttäuschenderweise gibt es das Ding auch nur als 7"-EP und Tape. Tape, aber keine CD? Das finde ich schon ganz schön doof. So ehrlich muss man sein dürfen. Immerhin macht das Artwork was her.

Aber am relevantesten ist sicher die Musik. Dass es traditionellen Metal geben würde war klar, aber hier orientiert man sich deutlich mehr an deutschen Sounds der Achtziger als an VISIGOTH. Ich denke an BLIND GUARDIAN (erste drei Alben), WARLOCK, STORMWITCH, aber auch US-Truppen wie AGENT STEEL und melodischeren US Metal. Der Titeltrack 'The Fear' ist eine mitreißende Speedhymne. Madeline Smith ist dabei keine klassische Powerröhre im DORO-Style, sondern hat eine Stimme in Altlage vorzuweisen, die nie wie eine verkaptte Männerstimme klingt, sondern in allem kräftig und auf eine sehr positive Art "dünn" klingt. Die Gitarrenarbeit von Jamison Palmer ist klar im Speed Metal verortet, bringt aber viele melodische Schlenker hinein, die man so eher im deutschen Speed kennt, ohne dabei cheesy zu werden. 'Tortured Earth' ist dagegen stampfiger, erinnert etwas an frühe HAMMERFALL-Tracks oder an die Schwedendamen MYSTIK. Hier gefällt vor allem der wirklich hochklassige Refrain mit interessanter und eigenständiger Melodieführung. Madeline kann durch gefühlvolle Gesangsideen punkten, und auch die mir namentlich unbekannte Rhythmusfraktion kann überzeugen (coole Bassläufe!).

Insgesamt ein musikalisch sehr ansprechender Einstieg. Auf das Album bin ich gespannt und möchte es in jedem Fall hören! Einzig, dass es das Ding nicht auf CD gibt, ist wirklich schmerzhaft. Daher hoffe ich, dass das Label dafür sorgt, dass beide Songs auch auf dem Debüt-Album verfügbar sein werden.

Anspieltipp: The Fear