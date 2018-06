27 Minuten voll auf die Fresse!

Das vierte Album der Norweger BLOOD TSUNAMI ist absoluter Auf-die-Fresse-Thrash-Metal. Wahnsinn! Bei "Grave Condition" bleibt kein Auge trocken, und es wird deutlich, dass auch neuere Thrash-Bands in der Lage sind, dich völlig vom Hocker zu hauen. Ja, es gab keinen echten Thrash-Klassiker seit Mitte der Neunziger, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber wenn schon Thrash-Revival, dann bitte so. Klar orientieren sich die Jungs eher am rabiat-brutalen Stil von SLAYER, DARK ANGEL, frühen EXODUS oder KREATOR. All das gibts aber mit einer glasklaren, nie weicheiermäßigen Produktion, so dass die messerscharfen Hits klasse zu hören sind.

Dass Ex-EMPEROR-Drummer Faust die Trommelfelle beackert, zeigt, auf welch hohem Niveau hier gedrescht wird. Das Album ist nach läppischen 27 Minuten vorbei, aber danach kann man im Grunde schon duschen gehen. Hier werden keine Gefangenen gemacht, es wird eine Salve nach der anderen herausgeballert. Die Songs sind super kurz gehalten, die Vier-Minuten-Marke wird nie geknackt. Trotzdem empfinde ich die knappen Titel als abwechslungsreich, kann in fast jedem Titel andere Facetten entdecken. Auch der Gesang von Pete Evil ist variabel und gibt dem Material so eine eigene Note. Hervorheben möchte ich hier noch mal die sehr feine Produktion, die rau und trotzdem super transparent ist.

Ich bin kein allzu großer Thrash-Fan - vieles läuft da auch irgendwo an mir vorbei, aber von diesem Album werde ich mir noch öfter den Schädel spalten lassen. Nicht nur für Thrash-Sammler, sondern für Freunde von qualitativ hochwertigem Metal geeignet!

Anspieltipps: Allegory Of The Cave, Gargoyle, In The Dungeon Of The Rats.