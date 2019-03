Vertraut ist nicht immer verkehrt!

Man muss die neue BLOOD WORSHIP-EP aus zweierlei Perspektive betrachten. Zum einen lässt sich der Truppe aus Stockholm sicherlich nicht attestieren, sonderlich kreativ zu Werke zu gehen bzw. sich allzu weit vom schwedischen Szene-Konsens zu entfernen, der so manchem Act bereits vor zwei Jahrzehnten Türen geöffnet hat. Zum anderen ist es aber definitiv auch so, dass auf "Death's Omnipotence" unter den gegebenen Rahmenbedingungen feinster melodischer Stoff geboten wird, wie man ihn ansonsten auch von anverwandten Acts wie DISSECTION und NECROPHOBIC erleben durfte, sofern diese Bands mal ein etwas gemäßigteres Tempo angeschlagen haben - denn aggressives Highspeed darf in den vier aktuellen Songs dieser Eigenproduktion nicht erwartet werden.

Im Prinzip ist damit aber dann auch schon alles gesagt; BLOOD WORSHIP geht keine Wagnisse ein, ist aber auf vertrautem Terrain zielsicher unterwegs und hat mit hymnischen Tracks wie 'A Dirge For The Damned' und 'Shadows Etched In Stone' auch Material am Start, das einen angemessenen Wiederspielreiz entwickelt. Und auch die übrigen beiden Stücke überschreiten das durchschnittliche Niveau deutlich, sind zwar in ihrer Machart alles andere als originell, in der schlussendlichen Performance aber überzeugend genug, eine Empfehlung für das Gesamtprodukt liefern zu können.

BLOOD WORSHIP sollte fortan noch ein bisschen am eigenen Profil arbeiten und hier die eigene Signatur schärfen. Sollte auch dies noch gelingen, dürfte dem (dann wohlverdienten) Plattenvertrag nichts mehr im Wege stehen. Ganz klar: Hier darf man auch künftig zuversichtlich sein!