Exclusives Schmankerl für Fans.

Auch wenn das letzte Studioalbum "Rise Of The Dragon Empire" erst vor ziemlich exakt einem Jahr veröffentlicht wurde, ist es dem schwedische Melodie-Geschwader BLOODBOUND offenbar ein Bedürfnis, seine Fans bei Laune zu halten. Das dürfte den Jungs mit "Bloodheads United" auch fraglos gelingen, wenn auch nur bei einem Teil davon. Konkret den schnellentschlossenen Fanatikern, denn diese fünf Songs umfassende Mini-LP kommt als auf 500 Stück limitierte 10''-White-Vinyl-Version in Umlauf und dürfte daher in Kürze zu einem gesuchten Sammlerstück avancieren.

Mit dem Titelsong liefert die Band eine Hymne für ihren "Bloodheads" genannten Fanclub und zudem wohl auch einen Ausblick auf kommende Veröffentlichungen. Schließlich muss man anmerken, dass BLOODBOUND noch nie zuvor dermaßen nahe an SABATON dran waren wie damit. Durchaus nachvollziehbar, ist deren Erfolgsgeschichte doch wahrlich sehr beeindruckend. Wirklich weit von deren Gangart entfernt war BLOODBOUND zwar ohnehin nie, der Bombast-Anteil dieser Nummer ist im Vergleich zum früheren Material aber doch merklich angestiegen. Ebenso auffällig ist der Marsch-Rhythmus, der den hymnenhaften Charakter des Tracks zwar fraglos perfekt in Szene setzt, aber auch den Vergleich zu den berühmten Landsleuten intensiviert und so vermuten lässt, dass BLOODBOUND auch in deren Klientel reüssieren möchte.

Doch selbst, wenn man das nicht zwingend gutheißen will, sich aber am früheren Material der Band erfreut, ist man hier goldrichtig. Die vier weiteren Tracks dieser Mini-Lp (allesamt von den Veröffentlichungen zwischen 2011 und 2017 stammend) kommen nämlich deutlich kraftvoller aus den Boxen und geben obendrein einen wirklich guten Überblick über das frühere Werk der Schweden.

Dass diese Nummern für eine Bühnenumsetzung geradezu geschaffen sind, lässt die Publikumsreaktion auf die beim "Bang Your Head"-Festival 2017 mitgeschnittenen Tracks erkennen. Doch nicht nur die Stimmung bie diesem Gig konnte gut eingefangen werden, auch der Sound der Band selbst. Der war nämlich auch 2017 gar nicht übel, als BLOODBOUND bei der "Warm Up"-Show in der Balinger "Messehalle" für die nachfolgenden ANGEL DUST, SANCTUAY und DEATH ANGEL ansprechende Vorarbeit geleistet hat. Fans wissen also was zu tun ist, berücksichtigen aber hoffentlich auch, dass Überlegen hier nicht angebracht ist ...