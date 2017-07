Viel versprechender Todesblei-Nachwuchs aus den Niederlanden!

Der niederländische Death-Metal-Underground ist derzeit mal wieder richtig aktiv, wie man als Grenzgänger auch am eigenen Leib zu spüren bekommt. Es sind nicht mehr bloß die Großväter von ASPHYX, die als Branchenführer natürlich eine gottgleiche Position einnehmen, aber eben nicht mehr die alleinige Herrschaft über die heimische Szene ausüben dürfen. Auch Acts wie BLOODGOD dürfen gerne ein Wörtchen mitreden, auch wenn sie noch nicht ganz auf dem Stand derjenigen Kapellen sind, die das geschäft seit Jahren beleben und Holland als einen der wichtigsten Standpunkte für wertiges Todesblei etabliert haben.

Mit ihrer neuen EP macht die Band aber definitiv einen Schritt nach vorne und überzeugt in knappen 18 Minuten mit einer relativ abwechslungsreichen Performance. 'Valar Morghulis' packt sofort die Keule aus, der Titelsong öffnet sich dem thrashigeen Bereich, das verschleppte 'Hammerite' punktet mit kurzen Doom-Sequenzen# und in 't Schrickelik Tempeest' dürfen es auch ein paar melodische Passagen im Stile der legendären GOD DETHRONED-Epen sein.

BLOODGOD will auf "Catharsis" mehr sein als lediglich ein weitere Death-Metal-Combo , der der Sinn nach Prügel steht. Vielfältige Ansätze sorgen für ein reichhaltiges Angebot in vergleichsweise kurzer Zeit und bringen der Band eine gute Bewerbungsgrundlage für einen baldigen Plattendeal. Sollte BLOODGOD auch auf der vollen Distanz dieses Niveau halten, dürfte diesbezüglich schon bald alles in trockenen Tüchern sein.

Anspieltipps: Catharsis, Valar Morghulis