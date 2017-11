Skandinavischer Melo-Thrash aus dem sonnigen Abschnitt Europas

BONEHUNTER mit dem Attribut 'originell' zu beglücken, würde wahrscheinlich am Ziel vorbeischießen. Die Spanier wandeln auf dem Kurs solcher Bands wie ARCH ENEMY und besorgen es ihren Hörern mit einer sehr melodischen Interpretation thrashiger Death-Metal-Klänge. So weit, so gut. Aber dass Eigenständigkeit in diesem Genre längst nicht mehr die wichtigste Voraussetzung ist, hat man dem Trio inzwischen auch eingebläut, weshalb die Band auf "The End Of Faith" auch mit rundum bekannten Soundfragmenten punkten kann und darüber hinaus auch mit einer sehr starken, angenehm aggressiven Performance eine klare Empfehlung einsackt.



Das zweite Album ist vor allem handwerklich nennenswert stark; die Band bevorzugt bisweilen einen recht technischen Ansatz, der zwar immer wieder von melodischen Fragmenten flankiert wird, insgesamt aber gar nicht mehr so klar dem Todesblei zugewandt ist als noch das Debüt. Dass "The End Of Faith" über weite Strecken zu den ersten beiden Alben von THE HAUNTED und dem jüngeren Vermächtnis von ARCH ENEMY herüberschielt, mag nicht zu überhören sein, gibt den Songs aber auch eine klarere Orientierung und macht sie irgendwie auch kompakter. Denn selbst wenn immer wieder knappe Breaks und schnelle Wendungen Einzug halten, so offenbart BLOODHUNTER diesmal einen strukturierten Masterplan, der sich sehr positiv auf die Gestaltung der Songs niedergeschlagen hat.



Die Wahl des Coversongs ist aber dennoch gewagt, in der Umsetzung jedoch überraschend gut gelungen. 'Crystal Mountain', im Original von DEATH komponiert, demonstriert noch einmal die spieltechnische Begabung der Iberer und schließlich auch das Selbstbewusstsein, mit dem BONEHUNTER heuer auftritt. "The End Of Faith" mag zwar nicht viele eigene Charakteristika aufbringen, doch daran stört sich angesichts elf überzeugender Kompositionen am Ende niemand mehr!



Anspieltipps: All These Souls Shall Serve Forever, Eyes Wide Open, Possessed By Myself