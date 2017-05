Dreckig wie eh und je!

Die ganz große Motivation scheint Captain Poon dann doch nicht mehr zu haben. Analog seinem Werdegang bei GLUECIFER betreibt der Gitarrist seine neue Band nur noch im Teilzeitrhythmus und streckt die Pausen zwischen den einzelnen Releases immer länger. Mittlerweile sind vier Jahre vergangen, seit BLOODLIGHTS zum letzten Mal das Studio besucht hat, und die Befürchtungen, die Truppe würde sich langsam aber sicher sich selbst überlassen, sind in dieser Zeit immer größer geworden.



Glücklicherweise haben die Norweger mit "Pulling No Punches" aber genau die passende Antwort auf all die Spekulationen am Start. Das neue Album rotzt wieder richtig dreckig voran, spart diesmal gerne bei den Hooklines, um noch eine Extraportion Rotz einzubauen und knüpft fast schon an die Zeiten an, als GLUECIFER und die Kollegen von THE HELLACOPTERS die Schweinerock-Bewegung ins Leben riefen. Übertrieben? Nein, definitiv nicht!



Wenn der Captain und seine Mannschaft in Nummern wie 'No Sound Loud Enough' und 'Bury My Head' die Offensive starten, entwickelt die Band einen unwiderstehlichen Drive, der über das übliche Drei-Akkorde-Geschrammel hinausgeht, aber dennoch dessen punkige Attitüde mitnimmt. Aber auch in vergleichsweise relaxten Songs wie 'Wrong To Make It Right' und 'When You're Not Here' ist das Feeling nahezu magisch, weil die Band ihre Authentizität immerzu bewahrt hat und vielleicht nie zuvor so gradlinig auf den Punkt hingearbeitet hat wie auf "Pulling No Punches". Da ist die Garage direkt wieder die Heimat, während im Vorgarten entspannt ein Bierchen getrunken werden darf - und an beiden Orten lebt der Rock & Roll mit deutlichem Retro-Einschlag, aber eben auch mit schmutzigen New-School-Schrammeleien.



Vergessen wir also ganz schnell alle Ängste die Zukunft dieser Band betreffend. BLOODLIGHTS setzt ein weiteres Zeichen und kehrt beeindruckend zurück!



Anspieltipps: No Sound Loud Enough, Bury My Head