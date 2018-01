Moderner Melodic Death mit Suchtgefahr!

Bereits im Laufe des vergangenen Jahres erblickte "Heal" das Licht der Welt. In Finnland erreichte das Album sogar Platz 13 der Albumcharts. Jetzt erscheint das Album von BLOODRED HOURGLASS endlich auch in Deutschland.



Endlich? Ja, ENDLICH! Warum? Hört es euch am Besten selber an. "Heal" ist ein fantastisches Werk. Hier regiert Melodic Death Metal, wird aber immer wieder durch Passagen anderer Genres ergänzt. Mal ein bisschen Thrash Metal, mal ein bisschen Metalcore, mal reiner Death Metal. Und immer wieder kommen dann diese fantastischen Melodien, die sich sofort ins Gedächtnis spielen und die man kaum wieder los wird. Die Keyboards sorgen für einen angenehmen Klangteppich und dienen so als ideale Unterstützung für die Gitarrenmelodien. Und der Wechsel von Fronter Jarkko Koukonen zwischen Growls und Shouts sorgen für die passende Abwechslung. Immer wieder drängen sich zwar Gedanken an andere Bands auf (CHILDREN OF BODOM, DARK TRANQUILLITY oder IN FLAMES sind den Finnen offensichtlich nicht unbekannt), allerdings nie in einer Form, dass man BLOODRED HOURGLASS mangelnde Eigenständigkeit vorwerfen könnte.



BLOODRED HOURGLASS liefert ein Glanzstück des Melodic Death Metals ab. Die Finnen versuchen nicht, die Anfangszeiten des Genres wiederauferstehen zu lassen, sondern liefern ein modernes, abwechslungsreiches und eigenständiges Album ab. Jeder Sympathisant des melodischen Death Metals muss sich "Heal" zu Gemüte führen. Aber Vorsicht: Suchtgefahr!



Wer von "Heal" alleine dann nicht genug BLOODRED HOURGLASS bekommen sollte, für den enthält die Digipack-Version als Bonus-CD noch das Vorgänger-Album "Where The Oceans Burn".