<div>Epischer, mystischer, dynamischer Viking-Metal</div>

Mit seinem Soloprojekt - der Einmann-Band BLOODSHED WALHALLA - möchte Mastermind Drakhen der Musik von BATHORY huldigen. Auf seinem neuen Konzeptalbum "Ragnarok" gibt es dazu vier Songs, die er alle selbst geschrieben und samt Chören auch eingesungen hat. Auch alle Instrumente sind von ihm eingespielt worden.

In etwas mehr als 60 Minuten erzählen uns 'Ragnarok', 'My Mother Earth', 'Like Your Son' und 'For My God' vom finalen Kampf der Götter und Menschen in der nordischen Mythology. Gerade bei 'For My God' macht sich dann auch bei mir eine dicke, fette Gänsehaut breit. Auch nach mehrmaligen Durchläufen verspüre ich keine Langeweile, im Gegenteil, ich habe mir alles noch einmal mit den entsprechenden Lyrics angehört. Ach ja, die alten Geschichten, Intrigen und Kämpfe um Göttervater Odin hatten schon was!

Besonders beeindruckend ist der Chorgesang, noch dazu, wenn man berücksichtigt, dass ja alles von Drakhen alleine eingesungen worden ist. Wer sich also für Odin und Genossen und für Musik dieses Genres interessiert, sollte "Ragnarok" unbedingt einmal antesten. Ich finde, es lohnt sich.