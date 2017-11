Gutes Album, gute Band, aber irgendwo hakt es dennoch...

Die grunzende Weiblichkeit ist im Death-Metal-Zirkus immer noch eine Besonderheit, weshalb sich BLOODSTRIKE für einen ganz kleinen Augenblick auch als exotische Vertretung des extremen Sounds betrachten darf. Lauscht man dann aber den Ergüssen der zweiten Veröffentlichung, muss man diese Besonderheit aber schnell wieder revidieren, denn in der Summe liefert die Band nur typische Standards zwischen Elchtod-Raubeinigkeit und Old-School-Sounds der frühen amerikanischen Schule.

Das Material von "Execution of Violence" gefällt mit dreckigem Sound und einigen angenehmen Reminiszenzen an den Death/Thrash der mittleren 80er, und hat auch im Hinblick auf die Street-Credibility der Band einen gewissen Charme, kann aber eben nichts gegen den Vorwurf einbringen, sich zu stark am frühen Sound von ENTOMBED und OBITUARY zu orientieren - auch wenn es sicherlich schlechtere Vergleichsoptionen gibt als diese beiden Legenden.

Doch der Zwiespalt bleibt, denn so gut und dreckig die zehn Stücke von "Execution Of Violence" auch böllern und so angenehm das Old-School-Feeling auch betont wird, so limitiert ist der Output von BLOODSTRIKE am Ende auch. Die Amis haben eine gute Sängerin, ihr Sound ist herrlich rau und die Grooves sitzen auch. Aber der Faktor Eigenständigkeit ist in diesem Fall ein wirklich entscheidender. Und da letztendlich auch nicht alle Stücke von "Execution Of Violence" ins Schwarze treffen, muss man die Empfehlung leicht einschränken. Fans der extremen 80er-Kapellen sollten aber ruhig mal ein Ohr riskieren, denn wirklich schlecht ist dieses Album ja auch nicht.

Anspieltipps: Execution Of Violence, Whoremonger