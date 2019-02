All These Fiendish Things

Ein kleines bisschen Horrorshow

Ob Psychobilly, Horror Punk oder Horrorbilly, die Genre-Bezeichnung ist den Fans der BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE eigentlich vollkommen egal. Für Fans der Österreicher ist es schlicht und ergreifend großartige Musik, die bewegt, mitreißt und ins Blut geht. Sieben Alben haben Dead Gein und seine Zombie-Horde bereits an den Mann gebracht und mit "All These Fiendish Things" steht ihr bislang bestes Album in den Startlöchern.

Mit einem immensen Arsenal an astreinen Ohrwürmern, diesem wunderbaren Groove des Psychobillys und einem tollen Horror-Faktor samt leichtem Augenzwinkern macht das nunmehr achte BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE-Album einfach enormen Spaß. Angefangen mit dem wuchtigen, klassisch angehauchten und dadurch superben 'This Ain´t No Halloween Costume'-Beginn über den ach so typischen Bandhits wie 'Nice Day For An Exorcism', 'Bela Kiss', zu dem auch ein mehr als sehenswertes Video gedreht wurde, oder dem 'Night Flier'-Rocker bis hin zum krönenden Abschluss 'Gods Own Mistake' gibt es auf dieser Platte allerlei zu bestaunen und sehr viele Überraschungen. Einzig 'Communicate', das es als Zusatz auf der "Nice Day For An Exorcism"-Single zu hören gab, fehlt hier und hätte den Grusel-Braten sogar noch fetter gemacht.

"All These Fiendish Things" wird partout nicht langweilig, hat kaum Abnutzungserscheinungen und hält selbst nach dem achten, neunten Durchgang noch eine jungfräuliche Frische parat, die mir persönlich jüngst auf "Toxic Terror Trax" und "Mörder Blues 2" ein klein wenig gefehlt hat. Richtig, BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE ist reifer, durchdachter, aber nicht minder spielfreudig und mitreißend geworden. Der neuste Horrorbilly-Kracher – um mich auf eine Beschreibung festzulegen – hat nahezu alles, was sich Fans von ihren extravaganten Grusel-Lieblingen erträumen. Beide Daumen hoch für das erste Genre-Highlight dieses noch sehr jungen Jahres!