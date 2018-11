Tanz der Toten.

BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE läuten Halloween schon einige Wochen früher ein: Bereits Anfang des Monats veröffentlichten die Österreicher mit "Nice Day For An Exorcism" ihre neue Single, der Vorbote des (hoffentlich) bald erscheinenden Albums der Horrorbilly Kombo aus Wien. Mit der Aufmachung des neuen Materials stellen die Jungs jedoch schon einmal die Kreativität der Kollegen in den Schatten und hängen die Latte ziemlich hoch. Denn die beiden neuen Songs kommen stilecht als Ouija-Board daher, die CD selbst funktioniert als Panel (Für all diejenigen, denen das Herz dabei blutet, eine CD über ein Board schieben zu müssen - ein Wasserglas tut es genauso gut; Anm. d. Red.). Der erste Track der Single leitet den Hörer auf mystisch-gruselige Art zur Seance an, an deren Ende eine rätselhafte Aufforderung steht. Mehr soll an dieser Stelle jedoch nicht verraten werden...



Auf die stimmungsvolle Einleitung folgen mit 'Nice Day For An Exorcism', einem energiegeladenen und temporeichen Ohrwurm, sowie dem nicht minder kraftvollen 'Communicate' die beiden neuen Titel von BZFOS. Damit geben die Wiener die Marschrichtung ihres neuen Materials klar vor: MISFITS trifft auf GREEN DAY, eingängiger Punk mischt sich mit dem lässigen Spirit der Rockabilly-Bewegung, garniert mit dem makabren Humor der Horror-Szene. Da braucht es auch keinen Blick in die Kristallkugel, um dem Appetizer auf das kommende BZFOS-Album größtes Hitpotential zu bescheinigen...