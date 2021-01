Gelungene Hardcore-Vollbedienung aus Schweden.

Im Allgemeinen hat die andauernde Corona-Pandemie die gesamte Musikindustrie und vor allem auch die Veranstaltungsbranche lahmgelegt, doch die dadurch erzwungene "Freizeit" für viele Musiker bescherte uns auch einige hochgradig interessante musikalische Projekte, die ansonsten vielleicht nie zustande gekommen wären. Ein weiteres Beispiel liefern hier die Schweden BLOODTRUST, die sich während der Pandemie zusammenfanden und in gerade einmal zwei Monaten die elf Songs schrieben und eintrümmerten, die nun unter dem Namen 'In Blood We Trust" als Langspieler erscheinen.

Beim ersten Hördurchlauf reibe ich mir allerdings etwas verwundert die Augen, denn 'Our Streets' befördert mich mit seinem druckvollen Mix aus Hardcore und Punk direkt in die späten Neunziger und weckt wohlige Erinnerungen an Genre-Kollegen wie SICK OF IT ALL oder IGNITE. Gepaart mit einer herrlich rauen und räudigen Produktion, die trotz aller Oldschool-Anleihen druckvoll aus den Boxen hämmert, entstand so eine echte musikalische Zeitkapsel, die einem nicht nur mächtig in den Allerwertesten tritt, sondern gleichzeitig auch wohlige Schauer über den Rücken jagt. Angesichts des temporeichen Materials ist das im Promotext zitierte "Gefühl, als wäre man von einem Auto überfahren worden" wirklich Programm, denn der Fünfer nimmt nach dem Opener den Fuß praktisch nicht mehr vom Gaspedal und treibt den Hörer mit feinen Hooklines und Gangshouts, sowie wunderbar kraftvoller Gitarrenarbeit vor sich her. Ja, auch ein wenig stampfendes Midtempo wie etwa in 'Enemies' ist mit dabei und liefert zumindestens phasenweise ein wenig Abwechslung, doch mir gefällt der Silberling insbesondere dann, wenn ,in den Fustampfen von TERROR wandernd, melodischer Hardcore zelebriert wird. Anspieltipps sind in dieser Richtung das großartige 'Bow Down', das melancholische 'In Memoriam' oder der Titeltrack-Doppelschlag, bei dem sogar der kurze instrumentale zweite Teil komplett überzeugen kann. Das ganz große Highlight der Scheibe markiert für mich aber 'We Have A Choice', das im Mittelteil sogar ganz ungeniert mit MOTÖRHEAD-Einflüssen flirtet und direkt ins Ohr geht.

Viel mehr gibt es zu dieser mehr als gelungenen Hardcore-Abreibung dann eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass ihr von BLOODTRUST keine musikalische Offenbarung erwarten solltet. Wenn ihr aber Lust habt, euch vom kraftvollen und melodischen Sound der späten Neunziger noch einmal die Ohren freiblasen zu lassen, dann ist 'In Blood We Trust' das perfekte Album für euch!