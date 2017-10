Dreimal Ratespiel: Was genau ist zu hören?

Die Entwicklung, neues Material wieder ausschließlich auf Tape zu bannen, mag vielleicht dem Naturell des Undergrounds entsprechen, hat aber auch irgendwo seine Grenzen - und die definieren sich meist durch die Produktion, die den oft als Demos veröffentlichten Werken zugrunde liegt. Die neue EP von BLOOMING CARRIONS beispielsweise ist in dieser Hinsicht völlig indiskutabel. Im Grunde genommen hört man nur ein einziges Rauschen, an dessen Rande man einige interessante Death-Metal-Gitarren erahnt, die wiederum in einem einigermaßen anständigen Groove-Fundament vermutet werden können. Und das ist es auch schon.

Am Ende beinhaltet "Sparkling Rotten Dreams" auch nur drei Songs, so dass man sich nicht unnötig quälen muss, alles herauszufiltern, was das Ohr vor dem Hintergrund dieser undifferenzierten Geräuschkulisse wahrnehmen kann. Doch eine differenzierte Bewertung der Musik ist bei BLOOMING CARRIONS zum Zeitpunkt des ersten Demos kaum möglich, da der Sound dies schlicht und ergreifend nicht zulässt. Das subjektive Empfindendes Hörerlebnisses spiegelt sich daher in der Benotung wieder - und die ist wohl eindeutig!