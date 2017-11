Lady In Gold - Live In Paris (DVD)

Lady In Gold - Live In Paris (DVD)

Starkes Konzert - leider ohne Extras.

In den vergangenen Jahren erfreut sich das Genre des Retro Rock ja immer größerer Beliebtheit, und auch das Angebot an hörenswerten Bands wächst stetig. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung trägt sicher auch BLUES PILLS, dessen Mischung aus Blues, Psychedelic und Rock und Hommage an die 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts beim Publikum mehr als gut ankommt und bereits beachtliche Erfolge feiern konnte. Das selbstbetitelte Debütalbum konnte bereits Platz 4 in den deutschen Charts erreichen, mit dem Nachfolger "Lady In Gold" konnte sich die Band sogar die Pole Position sichern.

Die Show am 30.10.2016 von eben jener Tour wurde unter der Leitung von Julie Rohart von vier Kameras begleitet und bringt die BLUES PILLS Live-Erfahrung jetzt auch ins heimische Wohnzimmer. Die ausverkaufte Show fand vor 1200 Zuschauern statt und präsentiert die Songs der Band in einem deutlich rockigeren und gitarrenlastigeren Gewand, als das auf CD der Fall ist. Gerade beim "Lady In Gold" Album gab es ja nicht wenige Stimmen, die den im Vergleich zum Debüt softeren und weniger kantigen Sound bemängelten. Gerade diesen Leuten sei die DVD ans Herz gelegt, denn hier steht ganz klar der Rock im Vordergrund.

Hauptattraktion ist natürlich auch live die Sängerin Elin Larsson, die mit ihrer markanten Stimme, die mich gelegentlich an Janis Joplin erinnert, die Fans jederzeit im Griff hat und barfuß über die Bühne fegt, dass es eine wahre Freude ist. Ist sie gerade nicht am Singen, lässt sie auch gerne mal die Matte kreisen oder animiert das Publikum zum Klatschen. Eine richtige Frontfrau eben. Dass sie bei der ganzen Bewegung noch die Luft zum Singen hat, ist schon erstaunlich.

Bild und Ton sind von sehr guter Qualität, vor allem auf großen Bildschirmen macht die DVD richtig Spaß. Auch die Kameraführung gefällt, man kann manchmal gar nicht glauben, dass hier nur insgesamt 4 Kameras im Einsatz waren. Das Spektakel wird aber sehr gut eingefangen, das Bild wechselt an den passenden Stellen immer zwischen den einzelnen Musikern hin und her. Natürlich wird auch das Publikum hin und wieder gefilmt. Zwischendurch sind auch einzelne Szenen mit Effekten nachbearbeitet, damit das Bild "Retro" aussieht, also z.B. Sepia-Filter sowie hinzugefügte Fragmente und Bildstörungen. Das passt richtig gut zur Musik und versprüht auch ein gewisses 60er/70er Jahre Flair. Die Optik der Musiker tut ihr Übriges.

"Lady In Gold – Live In Paris" ist ein richtig starkes Livedokument der BLUES PILLS geworden, die gespielten Songs decken die bisherige Schaffensperiode wunderbar ab. Die Atmosphäre der Show wurde sehr gut eingefangen, die Qualität von Bild und Ton lässt keine Wünsche offen. Die Songs haben meiner Meinung nach hier wesentlich mehr Power als auf Platte und kommen auch wesentlich rockiger rüber. So ein Sound wäre auch für das nächste Studioalbum wünschenswert. Etwas zu bemängeln gibt es dann aber doch noch, denn leider wurde komplett auf Extras verzichtet. Auf der Disk findet sich praktisch nur das Konzert, das man entweder in seiner Gänze abspielen oder bei einem bestimmten Song einsteigen kann. Zumindest eine kleine Tourdoku oder die bisher veröffentlichten Musikvideos der BLUES PILLS hätte man schon noch dazu packen können. Sowas haben die meisten Bands ja sogar auf der Bonus-DVD eines Studioalbums. Für eine DVD/Blu-ray-Veröffentlichung ist das aber schon recht mau. Trotzdem, das Konzert ist geil und deshalb kann ich das Teil auch allen BLUES PILLS-Fans bedenkenlos empfehlen.