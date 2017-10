Die 654. Rückkehr des Dan Lilker!

Falls "Cloud Burner" lediglich ein Testlauf sein sollte, bei dem die beteiligten Akteure checken wollen, ob sie noch immer dazu in der Lage sind, mitreißenden Deathgrind zu produzieren, dann darf man zur bestandenen Prüfung gratulieren. Es fragt sich nämlich, warum zwei solch erfahrene Haudegen wie Dan Lilker und sein einstiger BRUTAL TRUTH-Sidekick Erik Burke sich bei ihrem neuen Projekt noch einmal in den Unsigned-Status zurückschieben lassen und die fünf Stücke des BLURRING-Starters in Eigenregie veröffentlichen. Fehlt da etwas das Vertrauen in zwei der wichtigsten Gestalten der letzten drei Extrem-Metal-Dekaden?



Doch "Cloud Burner" schlägt radikal zurück und ist eine der brutalsten Bewerbungen um einen weiteren Plattendeal, die mir jemals zu Ohren gekommen ist. Die Band kennt keine Kompromisse, liebt das Chaos, präsentiert sich erstaunlich technisch, weiß aber in den entscheidenden Momenten mit erhöhter Durchschlagskraft erneut anzugreifen und überzeugt letztendlich in allen fünf Stücken der neuen EP. Es ist der erhobene Mittelfinger, den BLURRING hier zeigt, nachdem schon einige Demos in den Umlauf gebracht wurden, die aber von Seiten der Labels nicht mit Aufmerksamkeit bedacht wurden. Und es ist ein Lilker-typisches "F**k You", das immer noch im klaren Widerspruch zum lässigen Auftreten des Bass-Ungeheuers steht, aber immer wieder Wirkung zeigt. Denn selbst bei BRUTAL TRUTH waren diese beiden Akteure zuletzt nicht mehr so leidenschaftlich bei der Sache wie nun bei BLURRING. Und wer diese Aussage für einen schlechten Scherz hält, versorgt sich am besten schnellstmöglich mit "Cloud Burner" und lässt sich von dieser unverbrauchten Combo die Rübe wegrasieren. Geiles Teil!



Anspieltipps: November, Flame From Form