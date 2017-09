Eine Menge Kasperletheater nebst einigen anständigen Tracks

Man kann eigentlich kaum mehr polarisieren als BLUT auf dem zweiten Teil des "Inside My Mind"-Albumduos. Die Industrial-Kapelle mit Mitgliedern aus der Schweiz und Italien stellt sich bewusst gegen den Strom und will auf Teufel komm raus auffallen, verwendet dazu jedoch Stilmittel, die nicht nur ziemlich sperrig sind, sondern aufgrund ihrer immensen Kontrastwirkung auch schnell wieder abschrecken. Die Mischung aus sterilen Stakkatos, theatralisch inszenierten Melodien, vereinzelten NDH-Gitarren und relativ nebulösen grenzüberschreitenden Stilbrüchen mag zunächst zwar genau ihren Zweck erfüllen und mit außergewöhnlichen Effekten Gehör erhalten, entpuppt sich mit wachsender Spieldauer jedoch zu einer äußerst nervenaufreibenden Sache, der man sich spätestens dann entledigen möchte, wenn BLUT behauptet, dass Siegmund Freud der Nachbar ist - ein grausamer Track, der sowohl lyrisch als auch musikalisch so bizarr-befremdlich klingt, dass man allzu gerne die gesamte Anlage ausschalten möchte.



Immerhin gelingt es der Band im hinteren Teil von "Inside My Mind Pt. II" mit dem zielstrebigen 'Wind Ego', dem epischen 'My Naked Soul' und dem teils radikalen 'Ekbom' eine Menge verlorenen Boden gutzumachen und zumindest für einen Augenblick zu beweisen, dass musikalisch viel mehr hinter dieser Combo steckt, als weite Teile der neuen Scheibe vermuten lassen. Und trotzdem beherbergt der Silberling so viele indiskutabel nervige Kompositionen, dass man von einer Investition abraten muss. Effektshow um jeden Preis ist eben nicht zwingend zielführend!