Relativ verfahrenes Industrial-Experiment

In der Regel bin ich immer dabei, wenn BLUT AUS NORD die Experimentierfreude auf ein Maximum steigert und wirklich alles außer Acht lässt, was einer grundlegenden Logik folgen könnte. Auf ihrem neuen Album machen es die Franzosen allerdings auch eingeschworenen Hörern extrem schwer, weiter zu folgen, geschweige denn Begeisterung über das zu empfinden, was die Band kreiert. "Deus Salutis Meæ" ist nicht nur extrem sperrig und abstoßend, sondern langfristig auch uninteressant, weil das stumpfe, hypnotische Riffing mächtig abtörnt. Hin und wieder versuchen die Musiker zwar, diesem oberflächlichen Schema zu entfliehen und mit ruppigen Tempovorstößen auszubrechen; doch im Grunde genommen fußt die neue Scheibe vorwiegend auf diesem wiederkehrenden, meist steril inszenierten Groove, der einen irgendwann zur Weißglut treibt, weil er in sich viel zu hüftsteif und unvariabel ist.



Dennoch muss man den Franzosen attestieren, dass ihre Klangexperimente zumindest in ihrer extrem beklemmenden Außenwirkung nicht nachlassen. Auch "Deus Salutis Meæ" ist letztendlich vertonter Wahnsinn, eingebettet in ein sehr bedrücktes, mal wieder fast apokalyptisches Szenario, das nach wie vor kaum eine Truppe so gut in Szene setzen kann wie BLUT AUS NORD. Einzig und allein scheitert es diesmal im Kern schon am Songwriting, das zwischen einigen wirklich interessanten Ansätze schlichtweg zu viele Misstöne bereithält und bei weitem nicht so gut funktioniert wie das Material der beiden Vorgänger. Dass Fans der Band trotz allem ein Ohr riskieren sollten, versteht sich gerade bei BLUT AUS NORD von selbst. Ich für meinen Teil stelle jedoch fest, dass mich "Deus Salutis Meæ" weitestgehend kalt lässt!



Anspieltipps: Impius, Apostasis