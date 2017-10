Schwarz, Schwarz, Schwarz sind alle meine Lieder...

Ein Nachschlag gefällig? Nachdem BLUTENGEL im Frühjahr 2017 schon das aktuelle Album "Leitbild" errichtete, legt das Dark-Pop-Projekt um Chris Pohl nun mit einem Mini-Album nach. "Black" ist der Titel des Werks, welches insgesamt acht Songs umfasst und in dessen Zentrum der Song 'Black' in drei verschiedenen Versionen steht. Doch auch fünf weitere, bisher unveröffentlichte Lieder der Berliner erblicken mit der Veröffentlichung von "Black" erstmals das Licht der Öffentlichkeit. Ob diese dem Material entstammen, welches es nicht auf die Trackliste von "Leitbild" geschafft hat? Zumindest die poppigen Dancefloor-Nummern ganz im Stile der eingängigen Ausrichtung von BLUTENGEL ('Komm zu mir' und "There's No Place') scheinen dafür zu sprechen, fügen sie sich doch nahtlos und ohne sich großartig abzuheben in das neuere Schaffen der Schwarze-Szene-Größe ein.

Ein wahres Juwel mit Überraschungseffekt hingegen stellt der tiefschwarze, epische Walzer 'Seele' dar - mit Streichern und großen Gästen der wohl dunkleste Song, den BLUTENGEL seit Langem veröffentlicht hat. In meinen Augen sogar der beste seit Langem und für mich der entscheidende Mehrwert, den das Mini-Album "Black" mit sich bringt. Denn summa summarum ist und bleibt der "Leitbild"-Sidekick genau das: Ein Nachschlag, der vor allem BLUTENGEL-Fans für ihre persönliche Sammlung interessieren sollte oder wem der Song 'Black' so gut gefallen hat, dass er auch die anderen Macharten (ein Alternative und ein Trensity Remix) in der persönlichen Mediathek nicht missen möchte. Allen anderen sei die Single 'Seele' jedoch ebenfalls durchaus ans Herz gelegt.