Eine musikalische Auto-Biographie.

Atmosphärischer Dark-Pop aus der Hauptstadt: Das ebenso markante wie eingängige Erfolgsrezept von BLUTENGEL hat auch auf der neuen Scheibe der Berliner seinen Niederschlag gefunden. Dennoch hebt sich "Leitbild" mit seiner intensiven, gefühlsbetonten Komponente eindrücklich von den bisherigen Alben der Gothic Pop-Kombo um Chris Pohl ab.



Im wahrsten Sinne des Wortes "läutet" BLUTENGEL den Opener 'Welcome To Your New Life' mit dem sinistren Geläut von Kirchenturmglocken ein. Mit eher minimalistisch gehaltenem Gesang von Chris und Ulrike und den epischen Streichern zu Beginn, die später in stampfende Elektro-Beats übergehen, erzeugen die Berliner damit einen spannungsreichen Auftakt, welcher vor dunklen Clubbeats und seidig-samten Balladen, die sich wie ein Heiß-Kalt-Bad abwechseln, nur so strotzt.



Einen besonders schmissigen Vertreter ersterer Art liefert BLUTENGEL schon mit dem harten 'Waste My Time', dessen wummernde Bässe zusammen mit der Härte von Chris‘ Stimme in diesem Song fast schon rebellisch klingen. Neben diesen aufsässig-offensiven Songs, wie eben auch das titelgebende 'Leitbild' mit seinem unnachgiebigen Rhythmus und dem kraftvollen Ausdruck in Chris' Stimme, gehen eher eingängigere Stücke ohne Spannung wie 'Immortal' allerdings eher unter und wirken wie eine langgezogene Pause zum Luftholen. Ein wenig bringen einem die schwebenden, ausufernden E-Klangteppiche aus dem Tritt, es braucht einen Moment, um den Faden zu den nächsten Nummern aufzunehmen.



Einen Wendepunkt auf "Leitbild" stellt schließlich 'Complete' dar, ein Lied, welches BLUTENGEL bereits als Single-Auskopplung veröffentlichte. In seinem ruhigen Grundton und der lässigen Coolness kreieren die Berliner damit ein Werk, welches verdächtig an die Blütezeiten der Synth-Pop-Größe DEPECHE MODE erinnert. Den Höhepunkt des Albums packt BLUTENGEL jedoch ganz ans Ende der Scheibe: Bei dem sehnsüchtigen, nur mit subtilen E-Sounds unterlegten Stück‚ 'Der Himmel brennt', trägt der Gesang sämtlichen Ausdruck des Songs. Das wohl "nackteste" Stück auf "Leitbild" und ein echter Diamant!



Um "Leitbild" in die Diskografie von BLUTENGEL einzuordnen, noch ein Blick in die Trivia der Band: Fast zeitgleich zum Release der neuen Platte veröffentlicht Frontmann Chris Pohl seine Autobiographie "Lebe deinen Traum!". Angesichts der Achterbahn der Emotionen, von Rebellion bis hin zu melancholischer Sehnsucht, scheint es fast, als sei "Leitbild" der Soundtrack dazu.