Der Name ist Programm!

Phillip Boa war in seiner gesamten Laufbahn niemals jemand, der die großen Bühnen auskosten musste oder sich eine eben solche schaffen wollte. In den mittlerweile 30 Jahren, die der Mann in seinem VOODOOCLUB verbringt, hat es unzählige kreative Intervalle gegeben, in denen Boa seinen eigenen Sound revolutionierte, ihn auf den Kopf stellte, sich dabei bewusst gegen den Strom wendete und dennoch einen Konsens erzielte, der aus künstlerischer Sicht jederzeit bemerkenswert war und nach wie vor ist. Die Veröffentlichung seines neuen Albums nutzt er daher auch, um das Jubiläum mit einer Retrospektive zu füllen und gleichzeitig das frische Material mit der Bandhistorie auf eine Stufe zu stellen. Dies mag sich angesichts vieler kultiger Underground- und Independent-Hymnen, die den breiten Katalog des Masterminds füllen, irgendwie vermessen anhören, ist aber eben genau das, was auf "Blank Expression" geschieht.



Bevor das eigentliche Album nämlich seine farbenfrohe Natur auskosten darf, schickt PHILLIP BOA & THE VOODOOCLUB das Publikum auf eine ausgiebige Zeitreise, die alle 19 Singles reflektiert, die in den vergangenen drei Dekaden herausgegeben wurden. Nebst einer Vielzahl wunderbarer Kollaborationen entdeckt man hier punkiges Material wie 'Kill Your Ideals' und 'Albert Is A Headbanger', aber auch Wave-Klassiker wie 'This Is Michael' und 'Atlantic Claire' wieder, die unwiderruflich zu den größten Independent-Nummern zu zählen sind, die der Planet bis heute zu Ohren bekommen hat. Aber auch balladeskes Material, viele eigenwillige, düstere Rocksongs und ein paar Gothic-Reminiszenzen hört man auf der Best-of, die als Anhängsel zum neuen Album wunderbar funktioniert.



Wer nun jedoch glaubt, PHILLIP BOA & THE VOODOOCLUB würde sich selber quälen, in dem die Band das neue Album in Konkurrenz zu den alten Hits stellt, wird eines besseren belehrt, denn "Blank Expression" kann problemlos das Niveau der Singles halten - und es gelegentlich sogar toppen. Nummern wie 'Sisters Under The Sea' und 'Blackout' verzücken mit ihren melancholischen Melodien, 'Porno Nails' und 'Kill Your Vacation' glänzen mit erstklassiger Hookline, und 'Death Is A Woman' und 'Fake Burberry Scarf' würden als Auskopplung ebenso funktionieren wie die 19 Hits auf dem anderen Silberling. Auf den Punkt gebracht: Die Band ist sich enorm sicher, ihr vielleicht bestes Material zusammengetragen zu haben, und strahlt dieses Selbstbewusstsein auf "Blank Expression" jederzeit aus. So gut, so erfrischend und so mutig hat man selbst den VOODOOCLUB in all den Jahren nie erlebt - wirklich toll!



Anspieltipps: alles