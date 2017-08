There Will Be Parties, There Will Be Fun, There Will Be Gallows For Everyone

There Will Be Parties, There Will Be Fun, There Will Be Gallows For Everyone

Abwechslungsreicher Industrial Rock mit Mainstream-Anstrich

Wer auch heute noch auf SKINNY PUPPY, MINISTRY oder auch MARILYN MANSON steil geht, könnte BOARS als kleinen Appetithappen für Zwischendurch verspeisen. Denn die Franzosen liefern auf ihrem selbstbetitelten ersten Langspieler, der auf den viel zu langen Namen "There Will Be Parties, There Will Be Fun, There Will Be Gallows For Everyone" hört, zwölf anständige Industrial-Rocker ab, die genug Drive haben, eine Kellerparty vorübergehend aufzumischen, denen allerdings neben dem Gruselelement früherer Industrial-Größen vor allem das Überraschungsmoment fehlt. Mit jeder Menge Synthesizereinsatz, gelegentlichen rockigen Gitarreneinlagen, Hip-Hop-Elementen und atmosphärischen Ruhepausen wird in erster Linie sehr geradlinig industriell gestampft, einzelne Songs haben gar Radioplay-Potential; gelegentlich wird es etwas säuselig, manchmal hymnisch, an anderer Stelle wiederum humorvoll. Die Mischung ist stimmig, und obwohl "There Will Be Parties..." von einigen lyrischen Fehlgriffen abgesehen keine echten Ausfälle zu verzeichnen hat und recht abwechslungsreich daherkommt, reißt es mich nicht nachhaltig vom Hocker. Vielleicht ist das Problem ja, dass in Sachen Industrial in den letzten drei Jahrzehnten alles, wirklich alles gesagt, die Messe vollständig gelesen, die Ernte restlos eingefahren wurde. Es gibt offenbar nichts was mich persönlich noch großartig überraschen könnte, und auch die selbsternannten Wildschweine bilden da keine Ausnahme. Da sie aber eine letztlich absolut ordentliche Genreperformance mit größtmöglicher musikalischer Bandbreite abliefern, sei allen Anhängern dieser Spielart ein Probehören auf alle Fälle nahegelegt.



Anspieltipps: Wish You Were Dead, Guilty