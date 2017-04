The Fat Is In The Fire

Was für ein dickes Monster!

Quasi aus dem Nichts heraus greifen diese vier Barträger aus Chicago nach den Sternen am Sludge-Himmel und entfesseln auf dem Debüt bereits ein Monster, dessen immenses Volumen sie in Zukunft wohl nur noch sehr schwer werden übersteigen können. Das erste Album der Herren von BOATMAN'S TOLL verknüpft epische Melodien mit dreckigen Gitarren, richtig dicken Grooves und einer Gesangsdarbietung, die an die besten Zeiten der SPIRITUAL BEGGARS erinnert.

Die Musiker aus Illinois müssen sich dabei scheinbar nicht mal sonderlich strecken, denn die Riffs kommen ihnen offenbkundig ganz locker aus dem Ärmel. Doch es sind nicht nur die MASTODON-ähnlichen Wände, die auf "The Fat Is In The Fire" beeindrucken, sondern grundsätzlich das Zusammenspiel aus fiesen Sludge-Breitseiten, monumentaler Epik und Stoner-Affinität. Eine Hymne jagt die nächste, ein paar progressive Einschübe heben den Anspruch, und am Ende des Tages hat BOATMAN'S TOLL eine prall gefüllte Dreiviertelstunde mit zehn richtig starken Kompositionen ausgearbeitet, die wahrscheinlich jetzt schon eine heftige Flut von Label-Anfragen nach sich gezogen hat.

In diesem Fall muss man auch gar nicht allzu viele Worte bemühen, sondern sich einfach fallen lassen in die herausragenden Momente, die das Quartett hier generiert. Von brachialer Romantik bis hin zu doomiger Intensität reicht das Spektrum, das "The Fat Is In The Fire" bemüht. Und selbst wenn tausende Bands mit ähnlichen Vorsätzen gestartet sein mögen: An das authentische Feeling von BOATMAN'S TOLL, geschweige denn an das erstklassige Songwriting kommen nur die wenigsten heran. Nicht überzeugt? Dann schnell bei Bandcamp testen und Frontmann Barry Kotarba kontaktieren, der sicherlich gerne ein Exemplar zusendet!

Anspieltipps: The Children Of Death Herself, Corporate Indentured Servitude, In The Falling Away