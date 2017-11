BOBAFLEX kann mehr als nur Mainstream...

Rein rechnerisch hat BOBAFLEX im vergangenen Jahr fast jeden zweiten Tag auf der Bühne gestanden; die Band hat zur Promotion ihres letzten Albums enorm viel Stagetime bekommen und dabei mal wieder die ganze illustre Schar der angesagten amerikanischen Mainstream-Rock-Bands auf Tour begleitet. Anschließend ist die Band ein weiteres Mal ins Studio marschiert, um ihren achten Longplayer fertigzustellen - Business as usual also!



Und leider fühlt sich "Eloquent Demons" auch leider ein wenig so an, als würde die Band sich mittlerweile nur noch auf Routinen stützen und gar nicht mehr so stark darauf zu vertrauen, dass sie mit der ihn anhaftenden Kreativität noch etwas bewegen könnte. Die zehn neuen Stücke gehen allesamt in Ordnung, wenngleich BOBAFLEX definitiv gezügelter zur Sache geht als auf den letzten Veröffentlichungen. Man nähert sich gelegentlich sogar grungigen Klängen an, schiebt den Alternative-Sound der 90er vor, manifestiert aber auch Elemente aus dem klassischen Hardrock in den aktuellen Kompositionen. Doch wo sind die krachenden Riffs, die mächtigen Grooves und die druckvollen Gitarrenwände? Relikte der Vergangenheit? Denn auf "Eloquent Demons" fristen sie nur ein Schattendasein und werden lediglich in Tracks wie 'I Am A Nightmare' und 'Long Time Gone' eingesetzt, bevor sie gegen melodische, radiotaugliche Arrangements eingetauscht werden. Auch hier gilt: das Songwriting hat keine Macken, es ist einprägsam und kompakt, aber es trifft nun mal vorwiegend den Geschmack der Masse und nicht zwingend den des Heavy-Rock-Publikums.



BOBAFLEX war in den letzten Jahren immer eine Konstante, sicherlich auch dem Mainstream zugetan, aber doch stets auf eigenen Pfaden unterwegs. Mit "Eloquent Demons" erfährt dieser Kurs einen Einschnitt, der zwar noch nicht bedenklich ist, aber eben auch nicht mit ganz so viel Begeisterung verfolgt wird wie das vorangegangene Material dieser erfahrenen Combo. Oder klarer: BOBAFLEX hat schon mehr Spaß gemacht als in den Songs der neuen Scheibe!



Anspieltipps: Long Time Coming, Off With Your Head