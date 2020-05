Mit Leichtfuß durch den Tag

Auf "2020" wird gerotzt und gerockt. Das zwar nicht auf unfassbar innovative oder bahnbrechende Art und Weise, aber dafür unterhaltsam und locker flockig. Hinter DER BÖLL steckt Florian Böll, ein Rocker mit Herz, der mit dieser 15-teiligen Scheibe bereits sein drittes Album an den Rocker bringen will.



In knapp 30 Minuten hält die Kurzweiligkeit fest das Heft in der Hand. Durchaus anständig produziert und mit entsprechender Rhythmik, die bewegt, gibt es auf jeden Fall eine Handvoll Songs, die auch nachhaltig bestehen können. Allen voran sorgen 'WIDA', 'HM&T' und 'DJVU' für angenehm frische Rock- und Riffbrisen.



Durch kleine Zwischenspielchen wie 'Into' und 'PARK' wird "2020" aufgelockert, also anstatt durch die Bank weg durchzurocken, gibt es ab und an auch kleine Verschnaufpausen. Das Hauptaugenmerk der Scheibe liegt jedoch auf den deutschsprachigen Lyrics, die oftmals zum Schmunzeln, ab und an sogar zum Nachdenken anregen, wie beispielsweise in 'WTF?'. Ein wenig Grips ist also auch mit von der Partie.



In dieser also durchaus skurrilen Zeit, in der man Musik wohl mehr denn je benötigt, um in seinen eigenen vier Wänden nicht komplett am Rad zu drehen, eignet sich "2020" also gut dazu, auch mal andere, etwas unbeschwerlichere Gedanken in sich aufzunehmen. Es soll partout nicht von den Problemen ablenken, doch anstatt noch einmal den Finger in die Wunde zu legen, wird nach "2020" nicht mehr alles so heiß gegessen wie es gekocht wird.