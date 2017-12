Puristischer Thrash aus junger Feder

Die Klischees ausreizen, gerne auch etwas over the top zur Sache gehen, am Ende des Tages aber authentisch bleiben: Die Ziele, die sich BÖNEYARD für den Release der neuen EP gesetzt hat, sind eigentlich keine allzu große Sache, schließlich hat die Retro-Schublade schon immer ausreichend Platz für rückwärtsorientierte, rockige Thraash-Metal-Combos gehabt. Bei BÖNEYARD kommt lediglich erschwerend hinzu, dass die Band auf eine sehr, sehr puristische Garagenproduktion setzt und das Punk-Feeling der Aufnahmen zu "Below Mediocrity" eine extrem dominante Stellung einnimmt.



Dabei sind die fünf Stücke des neuen Silberlings durchaus taugliches 80's-Thrash-Material, das hin und wieder ein bisschen Schwung der Sorte MOTÖRHEAD aufnimmt, ein paar räudige Grooves einbaut, zum Ende hin aber auch die Muße findet, mal ein feines Solo einzustreuen. Mit dem Cover zu GEHENNAHs 'Decibel Rebel' lassen die Griechen zum Schluss aber auch ihre Vorlieben für die schwarze Szene nach außen dringen und machen den Weg für deutlich finsterere Schandtaten frei. Doch davon wird man auf der ersten Full-Length sicherlich bald etwas mehr hören.



Für's Erste steht jedoch mit "Below Mediocrity" ein angenehmer Old-School-Release zubuche, der nicht viele Überraschungen mitbringt, aufgrund seines authentischen Feelings aber durchaus zu den Platten gehören sollte, mit der sich der geneigte Kuttenträger beschäftigen sollte - vor allem wenn Punk Rock und Thrash in Kombination ohnehin geschätzt werden!



Anspieltipps: Witchcraft Initiation, Taking Over