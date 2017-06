Der Schweiß tropft mal wieder in Norwegen...

Gerade erst hat man mit Begeisterung die neue BLOODLIGHTS-Scheibe vernommen, da kommt auch schon der nächste dreckige Faustschlag aus dem hohen Norden und setzt ein weiteres Zeichen für den Retro-Sound in Verbindung mit einigen Hardcore-Grooves und einer fetten Punk-Beschallung. Bei BOKASSA geht es von der ersten Sekunde an richtig rund, sowohl in Sachen Tempo als auch im Hinblick auf die Motivation, die bei den Norwegern sofort zu spüren ist. Das Trio aus Trondheim drückt den Vorlagen von TURBONEGRO bis GLUECIFER noch einmal ein paar rauere Gitarren drauf, verschärft die Refrains mit dicken (Gang-)Shouts, maßt sich aber nicht an, den Rock & Roll aus den neun Stücken der neuen Scheibe zu verbannen. Die Folge: "Divide & Conquer" brettert mit angenehm rockigen Grooves voran, kreuzt die Sub-Genres des Punks in jedem Song mehrfach, verleugnet aber auch nicht, dass die beiden Schmutzrock-Kapellen aus dem eigenen Lande irgendwo einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.



Unterm Strich ist "Divide & Conquer" jedenfalls ein gesunder Mix aus allen Elementen, die 'unseren' Sound so schweißtreibend machen, ihn aber gleichermaßen lässig erscheinen lassen. Die drei Norweger sind zwar äußerst entschlossen bei der Sache, wollen aber auch keine Wutrede entfachen und finden genau den passenden Mittelweg zwischen den verschiedenen Sparten. Was vielleicht zu kurz kommt, ist die Eigenständigkeit im BOKASSA-Sound, die man zumindest nicht flächendeckend attestieren kann. Aber wie schon an anderer Stelle, muss man den Rotstift hier nicht zwingend ansetzen, denn was hinten raus kommt ist entscheidend - und das ist im Falle von "Divide & Conquer" ein richtig gutes Album einer wirklich starken Newcomer-Truppe!



Anspieltipps: Crocodile Dundee, Five Finger, Here Goes Nothing