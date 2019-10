Debüt-EP als Ausrufezeichen!

Wer oder was ist BOKOR? Zum einen, ist ein Bokor ein haitianischer Voodoopriester. Zum anderen ist BOKOR eine neue Death Metal-Truppe aus Oldenburg. Und diese Truppe gibt mit "Phlebotomy" nun ihr erstes Lebenszeichen von sich.



"Phlebotomy" ist zwar "nur" eine EP, aber fürs erste Lebens- und insbesondere Ausrufezeichen reicht es eindeutig. Die vier Tracks liefern geilen Death Metal mit einem hörbaren Grindcore-Einschlag. Ich selber bin ja nicht zwingend der große Grindcore-Fan, aber bei BOKOR ist der entsprechende Einschlag zwar gut präsent, aber nicht übertrieben. Der Fokus liegt hier auf geilen, fetten Death-Riffs gepaart mit fetten Drums und abwechslungsreichen, fiesen Vocals. Auch die Produktion kann sich durchaus sehen (oder besser hören) lassen, wenngleich es hier natürlich noch ordentlich Luft nach oben gibt. Aber es wäre auch seltsam, wenn schon beim ersten Output der beste Sound herauskäme. Trotz des ausbaubaren Soundgewands macht die Scheibe einfach Spaß.



Meine persönlichen EP-Highlights sind 'Bow To My Will' und der Titeltrack 'Phlebotomy'. Das oldenburger Trio setzt, wie bereits gesagt, ein erstes Ausrufezeichen und macht Lust auf mehr. Mehr Death Metal, mehr Songs, mehr BOKOR!