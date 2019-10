Verspielt und trotzdem auf den Punkt!

Eine kurzweilige Debüt-EP liegt mir hier von der deutschen Band BOLZWAGEN vor. Auf "Premium Mediocre" gibt man uns ein paar ironische wie augenzwinkernde Einblicke in das Innenleben großer Börsenunternehmen. Was macht man nicht alles für den Chef, wenn denn die Bezahlung stimmt? Der 'Strohmann' gibt hier Einblicke. Einer dieser schmierigen Typen, die man dort mitunter antrifft, ist der 'Klebrige Harald', und Achtung, er ist auf der Jagd nach deiner Zeit. Eventuell möchte er dich dazu verdonnern, die Bilanzen zu fälschen ('Jahresbilanz'); allerdings gibt es dafür auch eine schöne Belohnung. Denn wenn man die 'Inventur' erfolgreich fertiggestellt und den Schlipsträger mit einem Quartalsgewinn zufrieden gestellt hat, geht es zum 'Eierlikörfrühstück'! Was es da wohl alles Leckeres gibt?



Nun, musikalisch gibt es bei BOLZWAGEN frischen, mit einer punkigen Energie vorgetragenen und immer wieder leicht überdrehten Indie-Rock. Gerade im Gesangbereich versucht man, einen originellen eigenen Weg zu finden. Man muss sich da schon etwas an die etwas hysterisch und überdreht wirkenden Vocals gewöhnen. Dasselbe gilt für die immer wieder integrierten Kurzdialoge, da geht es echt ziemlich wild hin und her. Doch BOLZWAGEN hat spürbar großen Spaß an der Sache und überzeugt mich nach ein paar Durchläufen völlig. Es ist faszinierend, wie die Musik zugleich experimentell und trotzdem auf den Punkt kommend wirkt, also innovativ und dennoch knackig. Auf diese Truppe sollte man auf jeden Fall mal ein Auge haben.