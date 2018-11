Ganz netter Party-Punk

Leicht verdauliche Rhythmen zur Partysaison: THE BOMBPOPS, eine taufrische Pop-Punk-Combo aus Los Angeles, versucht erst gar nicht, gehobenen Ansprüchen gerecht zu werden, sondern kommt in den vier Songs der neuen EP sofort auf den Punk(t) - gerne auch mal mit ziemlich poppiger Rahmenuntermalung. Die All-Girl-Combo schielt nach dem schnellen Hit, nimmt sogar einen polierten Sound in Kauf, kann aber dennoch für sich beanspruchen, wirklich anständiges Material zu servieren.



Nichtsdestotrotz versetzt "Dear Beer" die Hörerschaft in einen Zwiespalt ob der eher massentauglichen Ausstrahlung der neuen Stücke und der an sich wirklich sympathischen Performance der Ladys. Denn wirklich auffälliger Stoff wird hier nicht geboten, mit der Eigenständigkeit ist es auch nicht weit her, und wenn man klangtechnisch irgendwann den Eindruck bekommt, ein paar Teenies würden gerade für den nächsten "American Pie"-Streifen am Soundtrack herumwerkeln, weil eben alles ziemlich glatt klingt, sind ernsthafte Zweifel angesagt. Aber die Damen haben einen nicht zu bestreitenden Unterhaltungswert, dazu wirklich nette Songs und trotz Politur die richtige Attitüde.

Von daher sollte man für ein finales Urteil die nächste Full-Length abwarten; "Dear Beer" ist anständiges Party-Entertainment mit einigen Einschränkungen - nicht mehr, aber eben auch nicht weniger!



Anspieltipp: I Call Bullshit