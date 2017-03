Stampfender Kick-Ass-Rock ohne größere Innovation.

Lässige Partystimmung, geradliniger Rock'n'Roll mit einer mächtig bluesigen Siebziger-Schlagseite – das ist die musikalische Umschreibung der Schweden BONAFIDE, die mit "Flames" zum 10-jährigen Bandjubiläum ihr mittlerweile sechstes Album vorlegen. Gute-Laune-Rock, der ordentlich groovt und direkt ins Beinkleid fährt, auf der anderen Seite aber auch allzu vorhersehbar und unspektakulär daherkommt. Ein Werk eher auf Sparflamme.



Dass sich die Jungs um Sänger und Gitarrist Pontus Snibb irgendwo zwischen AC/DC und LED ZEPPELIN heimisch fühlen, das dürfte selbst die Band wohl nicht abstreiten wollen. Die Fußstapfen jedoch sind groß und vor allem schon mehrfach sehr breit ausgetreten worden. Und obwohl Songs wie 'Back In Flames' und vor allem 'Bottle Of Jack' durchaus cool sind und Spaß machen, angesichts der innovationsfreien Interpretation der Originale muss man aber gelegentlich einfach den Kopf schütteln. Die Jungs von BONAFIDE gefallen mir deutlich besser, wenn sie mehr dem Blues frönen und mit coolen Riffs und Licks etwas weniger offensichtlich abkupfern. Das mag vielleicht nicht ganz so energiegeladen sein, hat aber deutlich mehr Eigenständigkeit, obwohl mit diesem Wort insgesamt eher vorsichtig umgegangen werden sollte. Wen das aber nicht stört, sollte BONAFIDE ruhig mal eine Chance geben, denn mit Songs wie dem groovigen 'Smoke And Fire', dem treibenden 'Like It Now' oder der abschließenden Blues-Rock-Ballade 'Under Your Spell' kann das Quartett durchaus punkten. Neben den guten weiblichen Chören kann auch Pontus selbst gesanglich überzeugen, jedoch nur dann, wenn er etwas rauer und variabler zur Sache geht und nicht zu sehr versucht, Bon Scott zu imitieren. Dann klingt das kraftvoll und ein wenig nach Schweizer Schule - SHAKRA oder PURE INC. lassen grüßen.



Nachts um 3 Uhr in der Rockdisco dürften die Songs von "Flames" durchaus funktionieren, nüchtern betrachtet reicht es jedoch nicht zu mehr als einer Randnotiz in der monatlichen Veröffentlichungsflut. Die etwas mehr als vierzig Minuten rocken nett, aber ohne große Langzeitwirkung.



Anspieltipps: Back In Flames, Smoke And Fire, Bottle Of Jack