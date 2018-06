Live-Album Nr. 15 - und wieder ein echter Hit!

Joe Bonamassa ausschließlich auf seine Musik zu beschränken, ist definitiv nicht mehr möglich. Der einstige Senkrechtstarter ist längst zu einem riesigen Unternehmen geworden, mit dem sich erwiesenermaßen eine Menge Geld verdienen lässt. Denn wenn Bonamassa sich nicht gerade mit seinen Kollegen von BLACK COUNTRY COMMUNION streitet oder die hiesigen Stadien bereist, nutzt er die Zeit zumeist, um die Mitschnitte vorangegangener Tourneen zu sichten und eine weitere Live-Scheibe anzukurbeln - Business as usual und stets ein Garant für kommerzielle Erfolge.



Insofern kann man dem Gitarristen gar nicht krummnehmen, dass er auch seinen Kurztrip durch Großbritannien wieder hat aufzeichnen lassen, um seine dort aufgeführten Hommages an Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan und Co. auch für die Nachwelt festzuhalten. Denn die ist anscheinend mächtig daran interessiert, jede einzelne Bonamassa-Note auch im Schrank zu parken. Und womit? Tja, mit Recht natürlich. Denn auch die Songs von "British Blues Explosion" sind mal wieder Blues Rock in Vollendung und teilweise fast stärker als das Original. Klassiker wie 'Spanish Boots' und 'Beck's Bolero' sind in der neuen Interpretation echte Granaten, 'Pretending' und 'Motherless Children' avancieren zu überraschenden Hits, die aus der zweiten Reihe weit nach vorne gelangen, und mit dem Dopel 'Tea For One / I Can't Quit You Baby' und dem herausragenden 'Plynth (Waters Down The Drain)' schafft Bonamassa auch ein Bewusstsein für Sternstunden des Blues Rocks, die im Laufe der Zeit fast in Vergessenheit geraten wären.



Das generelle Ansinnen dieser Tour lockte völlig zu recht Heerscharen in die Arenen; und der gefeierte Held bediente die Masse mit wiederholter Extraklasse. Insofern erübrigen sich die Diskussionen um die kommerzielle Verwertung des Live-Materials. Denn auch die 15.(!) Bühnenaufzeichnung ist ein echter Hit - vielleicht auch dank Stammproduzent Kevin Shirley, der maßgeblich für den Erfolg des Superstars verantwortlich zeichnet!