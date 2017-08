Heimsieg!

Alle Monate wieder beehrt uns ein US-amerikanischer Blues- und Rock-Gitarrist mit sehr guten bis hervorragenden Veröffentlichungen. Alle Monate wieder zeigt uns ein ungemein begnadeter und talentierter Mann aus New York, was er alles auf dem Kasten hat und wie er die Massen dieser Welt von der Bühne zum Kochen bringt. Alle Monate wieder gibt es hochklassige Live-Veröffentlichungen, nach denen sich Fans die Finger lecken. Die Rede ist, wie sollte es anders sein, von JOE BONAMASSA und seiner Veröffentlichungswut. Letztere wird gelegentlich mit einem negativen Unterton behaftet - bei diesem Herrn liegt jedoch nichts ferner, als seine Releases auch nur annähernd schlecht zu reden. Nein, wenn man mit solch einer immensen Qualität Ware an den Mann bringt und sich bezüglich Konzept, Location oder Gästen immer wieder etwas Neues einfallen lässt, kann Herr BONAMASSA auch gern jeden Monat mit etwas Neuem kommen.

So unterstreicht auch der akustische Abend auf "Live At Carnegie Hall" nachdrücklich, dass der New Yorker Ausnahmemusiker zu den Besten seines Fachs gehört. Die Atmosphäre stimmt, der Sound ist druckvoll, die Songauswahl famos, die Musiker – und allen voran natürlich JOE himself – in bester Verfassung und bereit, in seinem Heimspiel zu glänzen. So kamen nicht nur die Amis am 21. Und 22. Januar des vergangenen Jahres in den Genuss eines denkwürdigen Abends. Dieses Mega-Event für alle Blues-Rock-Freunde wurde für die Nachwelt festgehalten und darf nun begutachtet werden. Und was soll ich sagen? Wo JOE BONAMASSA drauf steht, steckt auch JOE BONAMASSA drin. Sicherlich, es geht etwas gemächlicher und sachter zur Sache als bei seinen anderen Veröffentlichungen. Und trotzdem bietet uns "Live At Carnegie Hall" Unterhaltung pur.

Der Background-Gesang gibt seinen Stücken eine gewisse Tiefe, der leichte Gospel- und Folk-Flair passt sich ihnen bestens an, die Band ist wunderbar aufeinander abgestimmt, die Kulisse gibt dem Ganzen einen mehr als würdigen Rahmen und Mr. Bonamassa selbst zeigt sich auch einmal mehr von seiner spendablen Seite. Spendabel im Sinne von kleinen, akustischen Leckereien, die er den New Yorkern vor rund anderthalb Jahren zum Verspeisen gab. Das Publikum nahm Gaben wie 'This Train', 'Dust Bowl' und 'Livin' Easy' oder 'Mountain Time' dankend an und spendete reichlich Applaus, und mit 'Hummingbird' und 'The Rose' endet eine der besten JOE BONAMASSA-Live-Veröffentlichungen der letzten Jahre.

Sicherlich muss man nicht von jedem einzelnen Auftritt eine Live-Aufnahme machen und anschließend veröffentlichen. Ein Schelm, wer lediglich auf die Diskographie des Gitarren-Virtuosen schaut. Doch blickt man hinter diese Fassade und erkennt den Mehrwert jeder einzelnen Veröffentlichung, so muss man sagen: Chapeau, Joe!