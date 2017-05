Purer Heavy-Rock-Wahnsinn in Reinstform.

Also eines ist sicher: Der Song 'These Days Are Gone' hat große Chancen, in meiner Liste der besten Songs 2017 zu landen. Das ist eine dieser in Prinzip simplen, staubtrockenen und doch auf Anhieb mitreißenden Heavy-Rock Balladen, getragen von einer prägnanten, tiefen, emotionalen Stimme zwischen Jeff Martin (THE TEA PARTY) und Eddie Vedder (PEARL JAM). Das läuft rein wie rauchiger Whiskey.

Am Kieler Knochenmann kann und darf man sich reiben. Das Inlay zeigt drei langhaarige, bärtige, etwas zerstört dreinschauende Männer in einem schmuddeligen kleinen Proberaum, und die sehen so aus, als könnten sie auch so richtig laut. Und ja, der Gitarrensound ist oft extrem "fuzzy", das heißt bis zur Übersteuerung verzerrt, was ich beim einen Mal super, bei anderen Malen aber auch etwas nervig finde, je nach Stimmung und Wohlgefühl. Bei letzterem macht es aber tierisch Spaß, diesen drei Jungs beim Spielen zuzuhören, vor allem der groovige und dennoch verspielte Bass hat es mir angetan.

Einen Hit wie den oben genannten hat der BONE MAN zwar in der Folge nicht mehr im Petto, gestaltet seine Musik aber durchweg mitreißend und gekonnt zwischen Emotion, Psychedelia und berstender Zerstörungswut pendelnd. 'Zeitgeist' hätte gar noch mal ein richtiger Listenbrecher werden können, aber dreieinhalb Minuten Feedback-, Echo- und Zerrlärm am Ende ist für die meisten Hörer höchstens einmal interessant. Der Rest ist aber wie gesagt purer Heavy-Rock-Wahnsinn in Reinstform.