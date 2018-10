Das perfekte Cover-Album?

Als ich die Tracklist von "Legends" zum ersten Mal gelesen habe, musste ich erst mal schlucken. Alle Stücke sind im Prinzip echte Klassiker. Von daher ist die Fallhöhe nicht gerade gering, sollte man ich an diesen Nummern versuchen und sie verhunzen. Ich denke mal, dem war man sich auch im Hause BONFIRE bewusst. Und was soll ich sagen, "Legends" rockt von Anfang bis Ende. Was da aus den Boxen kommt ist aller Ehren wert. Den größten Trumpf im Ärmel hat man mir Alexx Stahl, der einfach alles singen kann. Ich denke mal, mit einem Claus Lessmann wäre ein solches Album mit dieser Bandbreite nicht möglich gewesen. Ob jetzt 'Africa' oder 'Heavy Metal Breakdown' mit Alexx passt es einfach immer. Und das BONFIRE-Gewand steht eigentlich allen Stücken richtig gut. Vergleiche mit den Originalversionen möchte ich hier jetzt nicht anstellen, denn diese sind letztendlich nur subjektiv. Fakt ist, dass es auf "Legends" keine Nummer gibt, wo ich sagen würde, da hätte man mal besser die Finger davon gelassen. Die letzten drei Stücke stammen übrigens von den PUHDYS und wurden vom ehmalingen Sänger der DDR-Legenden Dieter "Quaster" Hertramp eingesungen. Schön, dass auf diese Weise auch ein Teil ostdeutscher Rockgeschichte auf dem Album vertreten ist.

Das wirklich perfekte Cover-Album wird es nie geben, da sind wir uns wohl einig. Aber BONFIRE kommt diesem Unterfangen mit "Legends" sehr nahe. Auf die Diskussion ob man sowas braucht oder nicht, möchte ich mich erst gar nicht einlassen. Gecovert wurde schon immer und wird es auch weiterhin. Wo man auf anderen Zusammenstellungen dieser Art bei dem ein oder anderen Song gerne mal die Skiptaste drückt, tendiert hier dieses Verlangen gegen Null. "Legends" macht einfach Spaß. Wer einen guten Sampler mit geilen Rocksongs für die nächste Party sucht, macht hier mit einem Erwerb definitiv nichts falsch.