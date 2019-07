Solide Vorstellung vor unfassbarer Kulisse

Durch die etwas undurchsichtige Sachlage, die das Unterfangen "BONFIRE AND FRIENDS" im letzten Herbst nach sensationellem Start leider recht rasch in die Insolvenz führte, geriet die Band, ebenso wie ihr Chef Hans Ziller, durch - nicht minder undurchsichtige Berichterstattung - unverdienterweise in schiefes Licht. Manche Anschuldigungen gingen sogar tief unter die Gürtellinie, wodurch sich einige Kritker ebenso in Misskredit brachten.



Davon, dass die Band im Vorfeld alles nur irgendwie Mögliche unternommen hatte, um diese Idee, bzw. Vision, auch in die Realität umsetzen zu können, war dagegen nach dem Tour-Abbruch überhaupt nichts zu lesen. Dabei weiß man von Hans Ziller, dass er eigentlich ein seelenguter Kerl ist und nur eines will: Spielen! Bevorzugt mit seiner Band BONFIRE, logisch. Ganz egal, ob in eher kuscheligen Live-Clubs oder auf riesigen Bühnen. Auf einer der allergrößten hat BONFIRE im letzten August gespielt und das mit großem Erfolg.



Zumindest ist von einem solchen auszugehen, wenn man die Publikumslautstärke dieses Live-Dokuments als Gradmesser dafür betrachtet. Schon klar, Live-Scheiben, die in Wacken aufgenommen werden, imponieren auch ohne viel Zutun der Akteure auf der Bühne durch die gewaltige Zuschauerkulisse. An der Tatsche, dass BONFIRE beim letzten "Wacken Open Air" einen überaus soliden, sauberen Gig absolviert hat, ändert das aber nichts. Jener wird nun in Form von "Live On Holy Ground - Wacken 2018" in unterschiedlichen Formaten (DVD, CD, Vinyl, Digital) angeboten.



Die offensichtlich bestens gelaunte und eingespielte Band ackerte sich durch ein ausgewogenes "Best Of"-Set und konnte die vom Beginn der Show an blendende Stimmung bis zum Ende locker halten. Logisch, schließlich gehen Nummern wie 'Ready 4 Reaction', 'Sweet Obsession', 'Sword And Stone', oder 'American Nights' immer, wenn "Party" angesagt ist. Und was sonst, wenn nicht diese Vokabel, beschreibt das größte Metal-Festival der Welt?



Nach dem furiosen Finale in Form von 'Champion' legt die Formation (Hans Ziller (guit.), Alexx Stahl (voc.), Ronnie Parkes (bass), Frank Pané (guit.) und André Hilgers (drums)) ihren Fans mit vier, nur auf dieser Veröffentlichung in dieser Form zu erhaltenden, Nummern sogar noch einen imposanten Bonus-Teil obendrauf. Einen überaus gelungenen Bonus, denn sowohl die neu eingespielten Versionen von 'Sweet Obsession' und 'American Nights' wissen zu gefallen, auch der "Radio Edit" von 'Praying 4 A Miracle'. Jener von 'Locomotive Breath' zwar nicht ganz so, weil die Klasse und Genialität einfach nicht erreicht werden kann.



Nicht weiter schlimm, denn an der Tatsache, dass es sich bei "Live On Holy Ground - Wacken 2018" um ein empfehlenswertes Live-Album handelt, ändert das nichts!