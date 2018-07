Meanwhile, Back In The Garage

Wie lange der zweite Frühling wohl anhält?

Auch wenn der gebürtige Brite nie komplett aus der Szene verschwunden ist, darf man vom offensichtlichen neuerlichen Frühling des GRAHAM BONNET durchaus überrascht sein. Schließlich hat der in der Rock-Szene durch seine Tätigkeiten für RAINBOW, MSG, ALCATRAZZ und IMPELLITTERI zu Ruhm gelangte Sänger vor gut zwei Jahren als weitere Spielwiese die nach ihm benannte Band an den Start gebracht.

Die Band scheint ihm wahrlich gut zu tun, denn nach dem überaus positiv aufgenommenen Debüt "The Book" und der Live-Scheibe "Live... Here Comes The Night" kredenzt er mit "Meanwhile, Back In The Garage" dieser Tage bereits das zweite Studioalbum.

Dem nicht genug, war der bekennende James-Dean-Fanatiker zuletzt auch bei den MICHAEL SCHENKER FEST-Shows mit dabei und hat selbstverständlich auch zu "Resurrection" einen erheblichen Beitrag geleistet. Kurzum, Meister Bonnet scheint überaus vital und motiviert. Keine Selbstverständlichkeit für einen Mann, der demnächst seinen 71. Geburtstag zelebrieren darf. Der Titel seines aktuellen Band-Albums ist übrigens als Programm zu betrachten, schließlich hat sich Graham vor einiger Zeit schon ein Aufnahmestudio in seiner Garage eingerichtet.

Die Vielzahl an Veröffentlichungen in den letzten Jahren lässt sogar vermuten, dass der gute Mann inzwischen seinen Hauptwohnsitz dorthin verlegt hat. Weshalb, ist eine andere Geschichte. Zumindest zum Nachdenken, wie sich an Hand einiger Texte, wie etwa 'Incest, Outcest, U.S.A.' oder 'America...Where Have You Gone' gut nachvollziehen lässt. Doch trotz teils überaus sozialkritischen Lyrics wie dieser, sind die Songs in erster Linie von immenser Spielfreude geprägt. Doch nicht nur das gefällt, auch die markante Stimme des Chefs. Die ist nämlich im Moment in blendender Verfassung. Sein Vortrag ist es demnach auch, der diese Scheibe prägt. Ebenso hervorzuheben ist aber einmal mehr auch die exquisite Gitarrenarbeit. Dafür hat der gute Mann bekanntermaßen seit Dekaden ein besonderes Faible, wobei er sich dieses Mal mit Joey Tafolla zusammengetan hat.

Der zählt zwar inzwischen nicht mehr zur Band, ist aber auf dem Album mit einer Ausnahme in allen Tracks zu hören und kann dabei seine Kompetenz als Saitendehner mehrfach unter Beweis stellen. Als überaus spannend erweisen sich aber auch Joeys geschmackvolle Duelle mit Keyboarder Jimmy Waldo, der obendrein als Produzent fungierte und auch dabei einen ordentlichen Job erledigt hat. Bleibt bloß zu hoffen, dass Graham seine gute Form auch weiterhin behalten kann und er wegen anderer Verpflichtungen die GRAHAM BONNET BAND nicht zu kurz kommen lässt.

Zum Schluss noch ein kleiner Tipp: "Meanwhile, Back In The Garage" kommt in Kombination mit einer exklusiven Live-DVD ("Live From Daryl’s House 2018") in die Läden und wird daher auch zumindest ein schwaches Trostpflaster für all jene darstellen, die den guten Mann nicht auf der für Herbst gebuchten Tournee sehen können.