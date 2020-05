Love And Let Die

Love And Let Die

Cooler Rock aus Berlin!

Bisher an mir vorbeigerauscht sind die Berliner BONSAI KITTEN. Immerhin gibt es die Band ja seit 2005 und "Love And Let Die" ist immerhin schon das fünfte Album. Daher sag ich mal wieder, lieber spät als nie.

Und das was da aus den Boxen kommt, weiß durchaus zu gefallen. Neben Frontfrau Tiger Lilly Marleen mit ihre charismatischen Stimme sind es hierbei vor allem die beiden Neuzugänge Schlagzeuger Marc Reigns (MORGOTH / DESTRUCTION) und Gitarrist Wally (V8WANKERS / PSYCHOPUNCH), die deutlich hörbar für Akzente sorgen. Seit fünf Jahren verleiht zudem Spoxx (FEELING B) mit seinem 3-String-E-Bass dem Bandsound seine ganz eigene Note. Neben einigen guten härteren Rock'n'Roll-Nummern mit teilweise Punkeinschlag begeistern vor allem die Stücke, die vom üblichen Schema abweichen. So ist zum Beispiel der achtminütige, bluesige Titeltrack das absolute Highlight. Und auch die schon leicht poppige Ballade 'Second Self' entfaltet ihren ganz eigentümlichen Charme. Dann hätten wir noch den CREAM-Klassiker 'Sunshine Of Your Love', der mit einer richtig fetten Version ins neue Jahrtausend gehievt wird. Ebenfalls herausragend ist das geil rockende 'Now Or Never' mit Gastvocals von PSYCHOPUNCH-Fronter Jarmo JM Mäkelli.

"Love And Let Die" ist insgesamt ein ordentliches Album mit eben vier Stücken, die zumindest in meinen Ohren den Rest ein bisschen überstrahlen.